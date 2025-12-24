scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शादीशुदा गोविंदा का चल रहा अफेयर, परेशान हुईं सुनीता, बोलीं- लड़की को पैसे चाहिए...

2025 सुनीता आहूजा के लिए उतार-चढ़ाव भरा साल रहा, जिसमें गोविंदा से जुड़ी कई अफवाहें सामने आईं. सुनीता ने 2026 में विवाद खत्म होने और खुशहाल परिवार की कामना की है.

Advertisement
X
पति गोविंदा पर सुनीता आहूजा का बड़ा बयान (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)
पति गोविंदा पर सुनीता आहूजा का बड़ा बयान (Photo: Instagram @officialsunitaahuja)

2025 कई सेलिब्रिटीज के लिए अच्छा रहा, तो कुछ के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा. इस साल गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा सुर्खियों में रहे. कपल की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को लेकर कई खबरें सामने आईं. ये भी कहा गया कि सुनीता और गोविंदा सालों की शादी तोड़कर अलग होने वाले हैं. हालांकि, बाद में कपल ने इन सारी खबरों को अफवाह बताया. अब सुनीता ने बताया कि ये साल उनके लिए कैसे रहा. 

सुनीता के लिए कैसा रहा 2025?
ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में सुनीता कहती हैं कि मैं 2025 को एक बुरे साल की तरह देखती हूं. गोविंदा को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी सुनने को मिली. ये भी पता चला कि उनका किसी लड़की के साथ अफेयर है. पर मुझे पता है कि वो लड़की कोई एक्ट्रेस नहीं है. क्योंकि एक्ट्रेसेस ऐसी गंदी हरकत नहीं करती हैं. वो उनसे प्यार नहीं करती है. उसे बस गोविंदा का पैसा चाहिए. 

आगे सुनीता कहती हैं कि देखा जाए प्रोफेशनली ये साल मेरे लिए काफी अच्छा रहा. 2025 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया. मुझे सफलता भी मिली. लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं. कई लोग मुझसे नफरत भी करते हैं. पर मैं उन्हें प्यार करती हूं. कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं. अगर वो मुझसे नफरत करते हैं, तो ये उनकी दिक्कत है. 

सम्बंधित ख़बरें

Deepika and Sunita
Govinda की पत्नी Sunita ने किया Deepika को सपोर्ट!
Sunita and Jaya
Govinda की पत्नी ने किया Jaya Bachachan का सपोर्ट!
Govinda Sunita Ahuja
'खाना बनाओ, सास को प्यार करो... खुश रहेगा गोविंदा', सुनीता आहूजा को मिली थी सलाह
Ranveer and Sunita
Ranveer Singh को मिला Govinda की Wife का सपोर्ट!
Govinda Sunita Ahuja
पत्नी की गलतियों पर गोविंदा ने मांगी थी माफी, नाराज हुईं सुनीता
Advertisement

2026 से क्या चाहती हैं सुनीता?
सुनीता कहती हैं कि 2026 में मैं बस इतना चाहती हूं गोविंदा की लाइफ से जुड़े सारे विवाद खत्म हो जाएं. मैं 2026 में एक खुशहाल परिवार चाहती हूं. उम्मीद करती हूं कि मुझे बहुत जल्द खुशियां मिलेंगी. आशा करती हूं कि गोविंदा को ये बहुत जल्द एहसास होगा कि जिंदगी में सिर्फ तीन महिलाएं जरूरी होती हैं. वो हैं- मां, पत्नी और बेटी. जिंदगी में चौथी महिला को रखने का हक किसी को नहीं है. मैं चाहती हूं कि गोविंदा अपनी आंखों पर चढ़ा चश्मा उतारें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें. 

सुनीता कहती हैं कि ये भी दुआ है कि इस साल मुंबई में मेरा अपना घर हो जाए और अच्छी सी कार हो. मैं चाहती हूं कि मुझे पूरे साल काम मिले और मैं घर पर ना बैठूं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement