शादीशुदा गोविंदा का चल रहा अफेयर, परेशान हुईं सुनीता, बोलीं- लड़की को पैसे चाहिए...

2025 कई सेलिब्रिटीज के लिए अच्छा रहा, तो कुछ के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा. इस साल गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा सुर्खियों में रहे. कपल की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी को लेकर कई खबरें सामने आईं. ये भी कहा गया कि सुनीता और गोविंदा सालों की शादी तोड़कर अलग होने वाले हैं. हालांकि, बाद में कपल ने इन सारी खबरों को अफवाह बताया. अब सुनीता ने बताया कि ये साल उनके लिए कैसे रहा.
सुनीता के लिए कैसा रहा 2025?
ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में सुनीता कहती हैं कि मैं 2025 को एक बुरे साल की तरह देखती हूं. गोविंदा को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी सुनने को मिली. ये भी पता चला कि उनका किसी लड़की के साथ अफेयर है. पर मुझे पता है कि वो लड़की कोई एक्ट्रेस नहीं है. क्योंकि एक्ट्रेसेस ऐसी गंदी हरकत नहीं करती हैं. वो उनसे प्यार नहीं करती है. उसे बस गोविंदा का पैसा चाहिए.
आगे सुनीता कहती हैं कि देखा जाए प्रोफेशनली ये साल मेरे लिए काफी अच्छा रहा. 2025 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया. मुझे सफलता भी मिली. लोग मुझे बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं. कई लोग मुझसे नफरत भी करते हैं. पर मैं उन्हें प्यार करती हूं. कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे प्यार करते हैं या नहीं. अगर वो मुझसे नफरत करते हैं, तो ये उनकी दिक्कत है.
2026 से क्या चाहती हैं सुनीता?
सुनीता कहती हैं कि 2026 में मैं बस इतना चाहती हूं गोविंदा की लाइफ से जुड़े सारे विवाद खत्म हो जाएं. मैं 2026 में एक खुशहाल परिवार चाहती हूं. उम्मीद करती हूं कि मुझे बहुत जल्द खुशियां मिलेंगी. आशा करती हूं कि गोविंदा को ये बहुत जल्द एहसास होगा कि जिंदगी में सिर्फ तीन महिलाएं जरूरी होती हैं. वो हैं- मां, पत्नी और बेटी. जिंदगी में चौथी महिला को रखने का हक किसी को नहीं है. मैं चाहती हूं कि गोविंदा अपनी आंखों पर चढ़ा चश्मा उतारें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें.
सुनीता कहती हैं कि ये भी दुआ है कि इस साल मुंबई में मेरा अपना घर हो जाए और अच्छी सी कार हो. मैं चाहती हूं कि मुझे पूरे साल काम मिले और मैं घर पर ना बैठूं.