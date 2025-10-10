scorecardresearch
 

Feedback

जब सिंगर को हुई गलतफहमी, शाहरुख को समझा शराबी, बोले- ये बंदा रोज 6 पेग...

एक इंटरव्यू में सुखविंदर सिंह ने बताया कि रिकॉर्डिंग से पहले शाहरुख ने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर उनसे बात की थी. उन्होंने कहा, 'हम फोन पर बात कर रहे थे, तो आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी. शाहरुख बोले मैंने 6 पेग बना लिये हैं.'

Advertisement
X
शाहरुख खान को लेकर सुखविंदर सिंह को हुई गलतफहमी (Photo: IMDb)
शाहरुख खान को लेकर सुखविंदर सिंह को हुई गलतफहमी (Photo: IMDb)

शाहरुख खान की फिल्म 'ओम शांति ओम', साल  2007 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई थी. डायरेक्टर फराह खान के निर्देशन में बनी यह फिल्म जब रिलीज हुई, तो 'दर्द ए डिस्को' गाना इसका एक मुख्य आकर्षण बन गया. इस गाने को शाहरुख के ट्रांसफॉर्मेशन और उनके 6-पैक एब्स को लेकर खूब प्रमोट किया गया था. लेकिन सिंगर सुखविंदर सिंह को लगा कि शाहरुख यह सब शराब के 6 पैग पीकर कर रहे हैं. यह मजेदार किस्सा खुद सुखविंदर ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में सुनाया.

शाहरुख ने बनाए थे 6 पैक्स

फरिदून शहरयार के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान सुखविंदर सिंह ने बताया कि रिकॉर्डिंग से पहले शाहरुख ने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर उनसे बात की थी. यह गाना म्यूजिक कम्पोजर विशाल-शेखर ने कंपोज किया था. इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे. सुखविंदर ने याद करते हुए कहा, 'शाहरुख ने खुद मुझे बताया. उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, 6 पैक… यह पहली बार था… इससे पहले भी कुछ हीरो ने शर्ट उतारी है, जैसे संजय दत्त और धर्मेंद्र.'

सम्बंधित ख़बरें

दीपिका पादुकोण (Photo: Instagram @deepikapadukone)
मां बनने के बाद बदली दीपिका की जिंदगी, कंफर्ट जोन से निकलीं बाहर 
Rajat bedi on father demise
'राधे' से कमबैक करने वाले थे रजत बेदी, सलमान ने किया इनकार, लेकिन क्यों?  
सलमान-ऐश्वर्या की लड़ाई देखकर दुख होता था, बोले इस्माइल दरबार 
srk gauri sameer wankhede
मानहानि केस में Sameer Wankhede ने मांगा 2 करोड़ का मुआवजा! 
Shah Rukh Khan and Gauri Khan
समीर वानखेड़े मानहानि केस में शाहरुख-गौरी खान को दिल्ली HC का समन 

सुखविंदर को हुई गलतफहमी

सुखविंदर ने शाहरुख के साथ अपनी फोन कॉल को याद किया और हंसते हुए कहा, 'तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने 6 पैक बना लिए हैं. हम फोन पर बात कर रहे थे, तो आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी. मैंने फराह से कहा, यह बंदा कमाल है, 6 पैग से नीचे बात ही नहीं करता. फराह ने पूछा, कौन से 6 पैग? मैंने कहा, अभी तो खुद बोल रहा था कि 6 पैग बना रहा हूं. तो फराह ने कहा, 6 पैग नहीं, 6 पैक.'

Advertisement

सुखविंदर ने बताया कि उन्हें गाने का माहौल बहुत पसंद आया था और वे इसे डांस करते हुए रिकॉर्ड करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने मेकर्स से कहा कि स्टूडियो में दो माइक लगाएं और उन्हें फूलों के गुलदस्तों से भर दें. उन्होंने कहा, 'मैंने कहा, स्टूडियो को फूलों के गुलदस्तों से भर दो और दो माइक लगा दो, क्योंकि मैं यह गाना सीधे मुंह से नहीं गा सकता. मुझे डांस करना होगा. अगर मैं डांस करूंगा, तो मेरा चेहरा कभी माइक से दूर जा सकता है, इसलिए दूसरा माइक मेरी आवाज पकड़ लेगा. उन्होंने वही रिकॉर्ड किया.'

फिल्म 'ओम शांति ओम' से 'दर्द ए डिस्को' सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला गाना था. इसमें सुखविंदर सिंह की आवाज सुनकर दर्शक खूब झूमे थे. तो वहीं शाहरुख खान के बनाए 6 पैक्स की भी तारीफ हुई थी. इस पिक्चर में दीपिका पादुकोण और अर्जुन रामपाल भी थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement