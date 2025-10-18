scorecardresearch
 

सूरज बड़जात्या की फिल्म में नजर आएंगे आयुष्मान और शरवरी वाघ, इस दिन से शुरू होगी शूटिंग

अपकमिंग फिल्म थामा को लेकर सुर्खियों में बने आयुष्मान खुराना के हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है. जिसे सूरज बड़जात्या डायरेक्ट करेंगे. इस फिल्म में आयुष्मान के साथ शरवरी वाघ नजर आने वाली हैं.

आयुष्मान-शरवरी आएंगे साथ (Photo: X/@ayushmannk)
आयुष्मान-शरवरी आएंगे साथ (Photo: X/@ayushmannk)

'ड्रीमगर्ल', 'बधाई हो' और 'विक्की डोनर' जैसी फिल्मों से फैंस का दिल जीतने वाले आयुष्मान खुराना इन दिनों अपकमिंग हॉरर फिल्म थामा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. आयुष्मान खुराना की ये फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी, इसमें वो एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आने वाले हैं. थामा की चर्चा के बीच आयुष्मान की नई फिल्म के बारे में भी अपडेट आया है.

बता दें कि फिल्म थामा में एक्टर आयुष्मान खुराना के अलावा रश्मिका मंदाना और एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आने वाले हैं. ये फिल्म 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.

आयुष्मान के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट?
आयुष्मान खुराना, 'हम आपके हैं कौन', 'विवाह', 'हम साथ-साथ हैं' जैसी फिल्में बनाने वाले सूरज बड़जात्या के साथ फिल्म करने जा रहे हैं. फिल्म में आयुष्मान के साथ शरवरी वाघ भी अहम रोल में नजर आने वाली हैं.  ये फिल्म एक रोमांटिक फैमिली एंटरटेनर होने वाली है. दोनों के फैंस इस खबर को जानने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक फिल्म को  राजश्री प्रोडक्शंस के साथ-साथ महावीर जैन फिल्म और अनीता गुरनानी भी प्रोड्यूस करेंगे.

पहली बार साथ नजर आएंगे आयुष्मान और शरवरी 
शरवरी वाघ और आयुष्मान खुराना पहली बार बड़े पर्दे पर काम करने जा रहे हैं. इस फिल्म से पहले शरवरी और आयुष्मान खुराना ने कभी किसी फिल्म में साथ काम नहीं किया था. हालांकि खास बात ये है कि दोनों स्टार मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा हैं. शरवरी जहां फिल्म मुंज्या में नजर आई थीं तो वहीं आयुष्मान खुराना थामा में नजर आने वाले हैं. 

कब रिलीज होगी ये फिल्म?
फिल्म 'नागजिला' के बाद महावीर जैन फिल्म का दूसरा बड़ा ये वेंचर होने वाला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रोमांटिक फिल्म के लिए आयुष्मान और शरवरी की केमेस्ट्री पर काफी काम किया जा रहा है. फिल्म की शूटिंग 1 नवंबर से शुरू होने वाली है, वहीं 2026 में ये फिल्म रिलीज भी हो सकती है.

