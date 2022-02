US शिपमेंट कंपनी से भिड़े Sonam Kapoor के पति, कंपनी के आरोप पर भड़के Anand Ahuja

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा अमेर‍िका की एक श‍िप‍िंग कंपनी के साथ अपनी ट्व‍िटर फाइट को लेकर चर्चा में हैं. आनंद ने अपने खराब कस्टमर एक्सपीर‍ियंस को साझा किया था, जिसपर कंपनी ने भी एक के बाद एक ट्वीट दिए. दोनों पक्ष अपने आप को साब‍ित करते रहे. आइए जानें क्या है पूरा मामला.

आनंद आहूजा ने कंपनी को टैग करते हुए ट्वीट किया था 'क्या कोई MyUs... के बारे में जानता है, हाल ही में इसके साथ मेरा बहुत बुरा अनुभव रहा. वे सामान को ठीक से हैंडल नहीं करते, फॉमर्ल पेपरवर्क स्वीकार नहीं करते और कोई भी वजह बताने से इनकार करते हैं.' आनंद के इस ट्वीट पर पहले तो कंपनी ने असुव‍िधा पहुंचाने के लिए माफी मांगी और आनंद को कंपनी के कस्टमर सर्व‍िस स्पेश‍ियल‍िस्ट या लाइव चैट या इमेल करने की सलाह दी. कंपनी ने प्रोडक्ट पैकेज‍िंग के लिए भी माफी मांगी.

Valentine's Day: बीटाउन के इन कपल्स ने 14 फरवरी को रचाई शादी, किया था सात जन्मों के साथ का वादा

Does anyone know someone at @MyUS_Shopaholic - I’ve been having HORRIBLE experience recently. They are holding items improperly, rejecting formal paperwork & refusing to acknowledge any reasoning.

— anand s ahuja (@anandahuja) January 26, 2022

कंपनी ने आनंद पर लगाए ये आरोप

हालांक‍ि इन ट्वीट्स के बाद कंपनी की ओर से एक और ट्वीट आया जिसमें उन्होंने सोनम कपूर सह‍ित इंड‍ियन न्यूज वेबसाइट्स को टैग करते हुए लिखा 'ये कस्टमर सर्व‍िस क्वाल‍िटी, नई पॉल‍िसी या आइटम्स को गलत तरीके से हैंडल करने का मामला नहीं है जैसा कि ट्वीट किया गया है. मिस्टर आहूजा ने ईबे पर खरीदे स्नीकर्स की गलत कीमत बताई ताक‍ि उन्हें कम पैसे (Duties) और टैक्स देने पड़े.'

@sonamakapoor @etimes @bombaytimes This is not a matter of customer service quality, new policies, or holding items improperly as was tweeted. Mr. Ahuja misrepresented the price he paid for sneakers purchased on eBay which would result in him paying less duties and taxes. (1/3)

The doctored invoices list prices that were up to 90% less than what he paid for the goods. While our policy is to do our best to rectify any customer issues, we have a duty to uphold regulatory compliance. (2/3)

Put very simply, we have a legal obligation to provide accurate information when sending international shipments. Both MyUS and Mr. Ahuja are subject to international export rules, and we intend to follow them. (3/3)

आनंद ने दिया कंपनी को करारा जवाब

कंपनी ने आनंद आहूजा पर नकली इनवॉयस जमा करने के भी इल्जाम लगाए. कंपनी की ओर से इन आरोपों पर आनंद आहूजा काफी भड़क गए. उन्होंने ट्वीट किया 'आपको अपने निराधार आरोप देखने चाह‍िए, PDF रसीद और बैंक स्टेटमेंट्स को मान्य करने से आपने इनकार किया था. ताक‍ि आप मुझसे अध‍िक शुल्क ले सकें और मेरे सामानों को अध‍िक समय तक रखकर लेट फीस भी मुझसे ले सकें.'

माथे पर बिंदी-कानों में झुमके, ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी में Alia Bhatt की सादगी के दीवाने हुए फैंस

You should watch your baseless slandering- you were the ones that refused to validate PDF receipts & bank statements just so you could overcharge me and hold my goods longer to earn late fees.

— anand s ahuja (@anandahuja) February 11, 2022

Anyways now have moved all items and closed my account. Gooooood riddance!

— anand s ahuja (@anandahuja) February 11, 2022

श‍िपमेंट कंपनी को जवाब देने के बाद आनंद ने बहस बंद करना बेहतर समझा. उन्होंने आख‍िरी ट्वीट किया 'खैर, अब सारे आइटम्स वहां से हटा लिए हैं और अपना अकाउंट भी बंद कर दिया है. छुटकारा पा लिया है.'

आनंद और श‍िपमेंट कंपनी के बीच इस बहस में कई लोगों ने आनंद का साथ दिया. लोगों ने कहा कि कंपनी के साथ उनका अनुभव भी बुरा था. वहीं कुछ लोगों ने आनंद को भी ट्रोल करने की कोश‍िश की.