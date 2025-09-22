7 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक करेंगी सोनम कपूर, बेटे वायु की खातिर लिया था ब्रेक

एक्ट्रेस सोनम कपूर लंबे समय से बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेज में गिनी जाती रही हैं. लेकिन पिछले कुछ समय से वो बड़े पर्दे से दूर हैं. एक्ट्रेस ने भले ही इंटरनेशनल और नेशनल रैम्प वॉक पर अपना जलवा बिखेरा लेकिन बिग स्क्रीन से गायब रहीं.

सोनम ने ऐसा मदरहुड की वजह से किया. सोनम खुद बताती हैं कि उन्होंने हालिया वक्त में प्रोफेशनल फ्रंट से ऊपर अपनी पर्सनल लाइफ को रखना ज्यादा जरूरी समझा. उन्होंने बेटे वायु के जन्म के बाद से ही अपनी ममता को ज्यादा महत्व दिया और बच्चे-परिवार को वक्त दिया.

बड़े पर्दे पर वापसी को बेकरार

लेकिन अब सोनम बड़े पर्दे पर कमबैक के लिए तैयार हैं. पिछले कुछ साल परिवार पर ध्यान देने और बीच-बीच में फैशन इवेंट्स में नजर आने के बाद, अब सोनम नए जोश और मकसद के साथ फिल्मों में लौटने की तैयारी कर रही हैं.

TOI से बातचीत में सोनम ने कहा कि, “मैं मां बनी और चाहती थी कि इस अनुभव को पूरी तरह जी सकूं, ताकि अपने बेटे को बड़ा होते हुए देख सकूं. मैं मातृत्व का आनंद लेना चाहती थी और ये मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव रहा.”

वापसी और फिल्मों की पसंद

सोनम बताती हैं कि वो सिर्फ इसलिए वापसी नहीं करना चाहतीं कि बड़े पर्दे पर दिख सकें. बल्कि वो ऐसी कहानियों को चुन रही हैं जो लिए मायने रखती हैं.

उन्होंने कहा, “अब मैं वापस वही करूंगी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है- एक्टिंग. मैं ऐसी कहानियों से जुड़ना चाहती हूं जो अलग हों और जिनमें मैं अपनी छाप छोड़ सकूं. मैंने हमेशा ऐसी फिल्में चुनी हैं जिनके केंद्र में लड़की की कहानी हो और ये सोच अब भी वही है. मैं चाहती हूं कि मेरे किरदार सिर्फ सतही न हों बल्कि गहराई लिए हों. अपनी प्रेग्नेंसी के बाद मेरी पहली फिल्म 2025 की आखिरी तिमाही में शुरू होगी.”

ओटीटी और फैशन शोज में रहीं बिजी

सोनम ने 2007 में संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. अपने करियर में उन्होंने कमर्शियल फिल्मों के साथ-साथस आर्ट फिल्में भी कीं. 2019 में आई द जोया फैक्टर के बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया और 2023 में ब्लाइंड से ओचटीटी पर कमबैक किया.

शोमे मखीजा निर्देशित और सुजॉय घोष निर्मित इस क्राइम-थ्रिलर फिल्म को इसी नाम की एक कोरियन फिल्म से रीमेक किया गया था. इस फिल्म से सोनम की छह साल बाद वापसी हुई थी.

