पंजाबी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस सोनम बाजवा अब हिंदी मूवीज में अपना लक आजमा रही हैं. सोनम को आपने इससे पहले फिल्म हाउसफुल 5 में देखा था. अब वो टाइगर श्रॉफ की मचअवेटेड मूवी बागी 4 में नजर आएंगी. फिल्म में उन्होंने एक्शन भी किया है. ट्रेलर में वो प्रॉमिसिंग लगी हैं. अब फिल्म में पंजाब की शान सोनम क्या गर्दा उड़ाती हैं, जल्द मालूम पड़ेगा.

सोनम बाजवा का चलेगा जादू?

लेकिन हिंदी इंडस्ट्री में सोनम का डेब्यू खास नहीं रहा. फिल्म हाउसफुल 5 ने एवरेज बिजनेस किया था. मल्टीस्टारर मूवी में हीरोइनें शोपीस की तरह थीं. उन्हें बस ग्लैमराइज ही किया गया था. इसलिए सोनम अपनी एक्टिंग का खास जलवा नहीं दिखा पाई थीं. उनका रोल भी खास उम्दा नहीं था. ऐसे में बागी 4 से खुद सोनम और उनके फैंस को बेहद उम्मीद है.

कम लोग जानते हैं कि बागी 4 से पहले भी सोनम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं. वो आयुष्मान खुराना की मूवी बाला में दिखी थी. इसमें वो साइड रोल में थीं. फिर स्ट्रीट डांसर 3 में उन्होंने कैमियो किया था. हाउसफुल 5 सोनम की फुल फ्लेज्ड हिंदी फिल्म थी. उनके कई और बड़े हिंदी प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में हैं. इनमें 'एक दीवाने की दीवानियत' और 'बॉर्डर 2' शामिल हैं.

हरनाज को टक्कर देंगी सोनम?

सोनम बाजवा के अलावा बागी 4 में मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू भी दिखेंगी. वो बागी 4 से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं. इंटरनेट पर दोनों हसीनाओं के फैंस के बीच उनके साथ आने की एक्साइटमेंट है. वैसे इंटरनेट पर सोनम से ज्यादा हरनाज को लेकर बज है. मंगलवार को हरनाज का गाना 'ये मेरा हुस्न' रिलीज हुआ है.

इसमें उनकी दिलकश अदाएं देखने को मिली हैं. हरनाज का गाना देखकर कईयों का कहना है वो दीपिका पादुकोण को कॉपी कर रही हैं. इस गाने में वो स्लिम ट्रिम लुक में दिखी हैं. बिकिनी पहनकर कहर बरपाती नजर आ रही हैं. हरनाज का आइटम सॉन्ग फैंस के बीच ट्रेंड हो रहा है. देखना होगा फिल्म में एक्टिंग से वो कितना इंप्रेस कर पाती हैं. मूवी में हरनाज ने भी सोनम की तरह एक्शन किए हैं.

बात करें सोनम की तो वो पंजाब की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं. सोनम ने 2013 में फिल्म बेस्ट ऑफ लक से एक्टिंग डेब्यू किया था. इसके बाद वो तमिल फिल्म कप्पल में दिखीं. लेकिन पंजाबी मूवीज में वो छाईं. वो पंजाब 1984, सरदार जी 2, कैरी ऑन जट्टा 2 जैसी मूवीज में दिखी हैं.



