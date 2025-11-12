घर में राशन खरीदने के नहीं थे पैसे, मजबूरी में सोनाली ने चुनी एक्टिंग फील्ड, छलका दर्द

सोनाली बेंद्रे, बला की खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आती हैं. अपनी जगह बनाए रखने में सोनाली पीछे नहीं हटी हैं. फैन्स आज भी इनकी अदाओं पर मर मिटते नजर आते हैं. टीवी का रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' को सोनाली, मुनव्वर फारूकी के साथ होस्ट करती दिखीं. सालों बाद सोनाली पर्दे पर लौटी थीं, लेकिन अपने काम के दम पर एक बार फिर इन्होंने दर्शकों का दिल जीता.

शो का फिनाले एपिसोड शूट हो चुका है. जल्दी ही टीवी पर वो प्रसारित होगा. प्रोमोज लगातार वायरल हो रहे हैं. इसी बीच देबीना बनर्जी के शो में सोनाली आईं और उन्होंने अपने शुरुआती करियर और स्ट्रगल पर बात की. सोनाली ने बताया कि लुक्स की वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री में आ पाई थीं.

सोनाली ने खूब किया स्ट्रगल

सोनाली ने कहा- मेरे लुक्स अच्छे थे, जिसकी वजह से मुझे एक्टिंग फील्ड में आने का मौका मिला. मैं मुंबई आई और कॉलेज की पढ़ाई की. मुझे याद है कि कॉलेज में एक फैशन शो था. उसमें एक लड़की रैंप वॉक करने वाली थी, लेकिन उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था. वहां मौजूद लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या तुम उसकी जगह वॉक करना चाहोगी? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे होता है. तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सिखाएंगे. मैंने कहा मेरे पास कपड़े तक नहीं हैं. कोई मेरे लिए कपड़े लेकर आया और किसी ने मुझे रैंप वॉक करना सिखाया. मैंने किया और हम जीत गए.

रैंप वॉक करते हुए किसी ने मुझे देखा और मुझे एक्टिंग फील्ड में काम करने का मौका मिला. मेरा पहला रोल मुझे मिला. जब मैंने इस बात के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने कहा कि ये कैसी फील्ड है? मेरे पेरेंट्स एक्टिंग फील्ड में मेरे आने को लेकर कम्फर्टेबल नहीं थे. उस समय मेरा परिवार काफी मुश्किलों से गुजर रहा था. मैंने उस मौके का फायदा उठाया और काम करना शुरू किया. मुझे और मेरे परिवार को सर्वाइव करना था.

मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था. लेकिन मुझे इससे पैसे मिल रहे थे. उस पैसे से मेरा पूरा महीना घर चलने वाला था. जब पैसे हाथ में आए तो मैं बहुत खुश हुई. मुझे उस समय लगा कि मैं ये काम भी कर सकती हूं, पैसा कमा सकती हूं और साथ में पढ़ाई भी कर सकती हूं. क्योंकि मुझे काम रोज नहीं करना था. महीने में कुछ ही दिन करना था और मुझे अच्छा-खासा पैसा ऑफर हो रहा था. पर मैं फिल्मों में नहीं आई, बल्कि एड्स में आई.

