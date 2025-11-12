scorecardresearch
 

Feedback

घर में राशन खरीदने के नहीं थे पैसे, मजबूरी में सोनाली ने चुनी एक्टिंग फील्ड, छलका दर्द

सोनाली बेंद्रे ने काफी सालों के बाद रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' से स्क्रीन पर वापसी की है. वो बात अलग है कि बड़े पर्दे पर नहीं, सिल्वर स्क्रीन पर वो नजर आईं. हाल ही में देबीना बनर्जी शो में सोनाली ने अपनी शुरुआती जर्नी को लेकर खुलासा किया.

Advertisement
X
लुक्स की वजह से एक्टिंग में आईं सोनाली बेंद्रे (Photo: Instagram @iamsonalibendre)
लुक्स की वजह से एक्टिंग में आईं सोनाली बेंद्रे (Photo: Instagram @iamsonalibendre)

सोनाली बेंद्रे, बला की खूबसूरत एक्ट्रेस हैं. सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आती हैं. अपनी जगह बनाए रखने में सोनाली पीछे नहीं हटी हैं. फैन्स आज भी इनकी अदाओं पर मर मिटते नजर आते हैं. टीवी का रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' को सोनाली, मुनव्वर फारूकी के साथ होस्ट करती दिखीं. सालों बाद सोनाली पर्दे पर लौटी थीं, लेकिन अपने काम के दम पर एक बार फिर इन्होंने दर्शकों का दिल जीता. 

शो का फिनाले एपिसोड शूट हो चुका है. जल्दी ही टीवी पर वो प्रसारित होगा. प्रोमोज लगातार वायरल हो रहे हैं. इसी बीच देबीना बनर्जी के शो में सोनाली आईं और उन्होंने अपने शुरुआती करियर और स्ट्रगल पर बात की. सोनाली ने बताया कि लुक्स की वजह से वो फिल्म इंडस्ट्री में आ पाई थीं. 

सोनाली ने खूब किया स्ट्रगल
सोनाली ने कहा- मेरे लुक्स अच्छे थे, जिसकी वजह से मुझे एक्टिंग फील्ड में आने का मौका मिला. मैं मुंबई आई और कॉलेज की पढ़ाई की. मुझे याद है कि कॉलेज में एक फैशन शो था. उसमें एक लड़की रैंप वॉक करने वाली थी, लेकिन उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था. वहां मौजूद लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या तुम उसकी जगह वॉक करना चाहोगी? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे होता है. तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें सिखाएंगे. मैंने कहा मेरे पास कपड़े तक नहीं हैं. कोई मेरे लिए कपड़े लेकर आया और किसी ने मुझे रैंप वॉक करना सिखाया. मैंने किया और हम जीत गए. 

सम्बंधित ख़बरें

sonali bendre purse oops moment
Sonali Bendre का खुला पर्स, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल 
Urfi Javed
Film wrap: उर्फी जावेद का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, 'तारक मेहता' को मिली नई 'दयाबेन'? 
Sonali Bendre With Son
कैंसर होने पर Sonali Bendre को सताई थी बेटे की चिंता! 
sonali bendre
एयरपोर्ट पर बिना मेकअप लुक में नज़र आईं Sonali Bendre 
Gold-Silver Price Today 22 November 2024 Update
सोना-चांदी के भाव में आया उछाल, जानें कितने रुपये महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर 
Advertisement

रैंप वॉक करते हुए किसी ने मुझे देखा और मुझे एक्टिंग फील्ड में काम करने का मौका मिला. मेरा पहला रोल मुझे मिला. जब मैंने इस बात के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्होंने कहा कि ये कैसी फील्ड है? मेरे पेरेंट्स एक्टिंग फील्ड में मेरे आने को लेकर कम्फर्टेबल नहीं थे. उस समय मेरा परिवार काफी मुश्किलों से गुजर रहा था. मैंने उस मौके का फायदा उठाया और काम करना शुरू किया. मुझे और मेरे परिवार को सर्वाइव करना था. 

मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था. लेकिन मुझे इससे पैसे मिल रहे थे. उस पैसे से मेरा पूरा महीना घर चलने वाला था. जब पैसे हाथ में आए तो मैं बहुत खुश हुई. मुझे उस समय लगा कि मैं ये काम भी कर सकती हूं, पैसा कमा सकती हूं और साथ में पढ़ाई भी कर सकती हूं. क्योंकि मुझे काम रोज नहीं करना था. महीने में कुछ ही दिन करना था और मुझे अच्छा-खासा पैसा ऑफर हो रहा था. पर मैं फिल्मों में नहीं आई, बल्कि एड्स में आई.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement