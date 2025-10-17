'जटाधारा' का खौफनाक ट्रेलर रिलीज, खुलेगा खजाने का राज, सोनाक्षी का दिखा रौद्र रूप

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की सुधीर बाबू के साथ तेलुगू डेब्यू सुपरनैचुरल एक्शन थ्रिलर फिल्म 'जटाधारा' का ट्रेलर सुपरस्टार महेश बाबू ने शुक्रवार को रिलीज कर दिया है. इसमें सोनाक्षी का लुक सभी को अट्रैक्ट कर रहा है. जिसमें वह सोने के गहने, गहरे काजल से सजी आंखें, लाल बिंदी में एक्ट्रेस का रौद्र रूप दिख रहा है.

बता दें कि फिल्म में सुधीर बाबू भी लीड रोल निभा रहे हैं. ट्रेलर में सुधीर और सोनाक्षी की एक भयंकर फाइट होते हुए दिख रही है. वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल के डायरेक्शन में बनी 'जटाधारा' एक्शन और सस्पेंस से भरपूर एक फिल्म है. फिल्म में सुधीर बाबू, दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर समेत कई अन्य कलाकार अहम भूमिका में हैं.

क्या है इस फिल्म की कहानी?

दरअसल ‘जटाधारा’ एक ऐसी दुनिया की कहानी है, जहां काला जादू सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक खतरनाक हथियार है, जो इंसानी नियंत्रण से परे शक्तियों को मुक्त करता है. भूली-बिसरी लोककथाओं में जड़ें जमाए यह कहानी महत्वाकांक्षा, लालच और प्राचीन अनुष्ठानों की परतें खोलती है, जो समय के साथ दफन नहीं हो पातीं. इसकी कहानी एक खजाने की खोज के रूप में शुरू होती है, और धीरे-धीरे एक भयावह अलौकिक दुनिया को उजागर करती है. इस अलौकिक दुनिया में न सिर्फ सदियों पुराने श्राप जाग उठते हैं, बल्कि बेचैन आत्माएं अपना हक वापस लेने लौट आती हैं.

फिल्म के प्रोड्यूसर ने क्या कहा?

ट्रेलर रिलीज के मौके पर 'जटाधारा' के बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर शिविन नारंग ने कहा, 'जटाधारा सिर्फ एक अलौकिक थ्रिलर नहीं है. यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों की उस गहराई में उतरने की यात्रा है. जहां मिथक सांस लेते हैं और अंधकार सुनता है. मैंने एक ऐसी दुनिया रचने की कोशिश की है, जहां हर अनुष्ठान में शक्ति होती है और हर दंतकथा की एक कीमत होती है.'

सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू ने क्या कहा?

वहीं लीड एक्टर सुधीर बाबू ने अपनी बात शेयर करते हुए कहा, 'यह मेरे करियर के सबसे गहन और चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक है. कहानी की गहराई और ऊर्जा कुछ ऐसी है जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की.' ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने कहा, 'जटाधारा को खास बनाता है, इसका अलौकिकता को मानवीय भावनाओं से जोड़ना. यहां डर केवल बाहर नहीं, बल्कि अंदर तक असर करता है और कहानी खत्म होने के बाद भी मन में बना रहता है.'

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें कि साऊथ सुपरस्टार महेश बाबू के इस डिजिटल ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. फैंस और इंडस्ट्री के लोग इसे हाल के समय की सबसे रोमांचक और विज़ुअली शानदार सुपरनैचुरल ट्रेलर्स में से एक बता रहे हैं. ‘जटाधारा’ 7 नवंबर को हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी.

