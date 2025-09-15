जब दिन-दहाड़े सोहा अली खान संग विदेश में हुई थी बेहूदा हरकत, बोलीं- उनके दिमाग में...

बॉलीवुड सेलेब्स के बीच कास्टिंग काउच को लेकर अक्सर बात होती रही है. अब बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की छोटी बहन सोहा अली खान ने खुलासा किया है कि उनके साथ विदेश में गलत हरकत हुई थी.

सैफ की बहन संग विदेश में क्या हुआ था?

सोहा ने हाल ही में Hautterfly को दिए इंटरव्यू में उस पल को याद किया है, जब उनके साथ दिन-दहाड़े एक आदमी ने घटिया हरकत की थी. एक्ट्रेस के मुताबिक, वो एक बार विदेश में इटली शहर घूमने गई थीं. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके साथ कभी पब्लिक प्लेस में किसी इंसान ने बेहूदा हरकत की है? तो इसपर सोहा ने कहा, 'मेरे साथ इटली में हुआ था. जाहिर है, ऐसा अक्सर होता है. लेकिन दिन-दहाड़े? हां... उनका मकसद क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा. हम उनके दिमाग में घुसकर ये समझना नहीं चाहते.'

क्या सोहा ने इंडस्ट्री में झेला कास्टिंग काउच?

सोहा ने आगे कास्टिंग काउच पर भी बात की. उन्होंने बताया कि भाई सैफ और मां शर्मिला के कारण, उन्हें कभी कास्टिंग काउच जैसी चीज एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ी जिसके लिए वो शुक्रगुजार हैं. सोहा ने कहा, 'कहीं न कहीं, ये स्पेशल एडवानटेज कि आप एक इंडस्ट्री परिवार से हैं, शायद इसी वजह से मैं कास्टिंग काउच से बच गई. सबको लगा कि सैफ हैं, शर्मिला जी हैं. शायद इसी वजह से. लेकिन मुझे सच में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ. इसके लिए भगवान का शुक्र है.'

बता दें कि सोहा ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम साल 2004 में फिल्म 'दिल मांगे मोर' से रखा था. वो पिछले 21 साल से इंडस्ट्री में हैं जिसमें एक्ट्रेस ने कई उतार-चढ़ाव देखे. उन्हें 'रंग दे बसंती' फिल्म से सक्सेस चखने का मौका मिला. लेकिन सोहा की अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चल पाईं, जितनी उन्होंने उम्मीद की थी. वो काफी समय तक फिल्मों से दूर थीं. मगर हाल ही में आई फिल्म 'छोरी 2' से उन्होंने कमबैक किया. उनकी फिल्म प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी जिसमें नुसरत भरूचा भी शामिल थीं.

