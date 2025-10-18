scorecardresearch
 

इंदौर की बहू बनेंगी किक्रेटर स्मृति मंधाना, इस सिंगर ने किया ऐलान, सालों से चल रही डेटिंग

फिल्म डायरेक्टर, म्यूजिशन, एक्टर और सिंगर पलाश मुच्छल ने इंदौर में अनाउंसमेंट किया कि वे जल्द ही इंडियन महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना के साथ शादी करेंगे.

पलाश-स्मृति की होगी शादी (Photo: Instagram/@smriti_mandhana)
बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता पुराना रहा है. अब एक नई प्रेम कहानी सभी के सामने आई है, इस बार ये खबर महिला क्रिकेटर की है. दरअसल टीम इंडिया की ग्लैमर गर्ल स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बनने जा रही हैं. इसका ऐलान उनके बॉयफ्रेंड और फिल्म प्रोड्यूसर-सिंगर पलाश मुच्छल ने किया है.

दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में लंबे समय से पलाश मुच्छल और मंधाना के बीच रिलेशनशिप की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन्हें अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में साथ देखा जाता रहा है. हालांकि दोनों ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की थी.

इंदौर की बहू बनेंगी स्मृति मंधाना?
न्यूज एजेंसी के मुताबकि सिंगर पलाश मुच्छल ने कहा कि इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगी. यह स्टेटमेंट ऐसे समय आया जब स्मृति इंदौर में ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 19 अक्टूबर को होने वाले मैच की तैयारी कर रही हैं. 

कौन हैं पलाश मुच्छल?
बता दें कि पलाश मुच्छल बॉलीवुड में म्यूजिशियन और फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर एक्टिव है. पलाश ने म्यूजिशियन के तौर पर  फिल्म ढिश्कियाऊं से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद भूतनाथ रिटर्न्स का पार्टी तो बनती है का हिट गाना दिया था. वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म 'खेलें हम जी जान से' में एक्टिंग भी की है.  वर्क फ्रंट की बात करें तो पलाश मुछाल इन दिनों अपनी नई फिल्म 'राजू बैंड वाला' को डायरेक्ट कर रहे हैं.

पलाश ने न सिर्फ अच्छा म्यूजिक बनाया बल्कि उनके नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हैं. वह बॉलीवुड के सबसे कम उम्र के संगीतकार हैं, जब उन्होंने करियर की शुरुआत की तो उनकी उम्र बस 18 साल थी. बॉलीवुड के सबसे कम उम्र के संगीतकार के रूप में उन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है. वहीं पलाश की बहन भी पलक मुच्छल भी बॉलीवुड की नामी सिंगर हैं. उन्होंने सलमान खान की फिल्मों में कई गाने गाए हैं.
 
गजब के फॉर्म में हैं स्मृति मंधाना
स्मृति मंधाना इन दिनों गजब के फॉर्म में हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार हाफ सेंचुरी ठोकी. वहीं बैक-टू-बैक शतक से मंधाना इस साल की सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं.  देखना दिलचस्प होगा कि मंधाना आगामी मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन करती हैं. 

---- समाप्त ----
