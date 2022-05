टीवी के हैंडसम हंक और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं हैं. सिद्धार्थ का 2 सितंबर 2022 को निधन हुआ था. एक्टर के जाने के बाद भी सिद्धार्थ के फैंस सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं. सिद्धार्थ के नाम का इस्तेमाल करने वालों की वाट लगाने में कसर नहीं छोड़ते. एक्टर और बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट विशाल कोटियान अब सिद्धार्थ शुक्ला फैंस के निशाने पर हैं.

सिद्धार्थ की फैमिली क्यों है नाराज?

विशाल कोटियान की सिद्धार्थ फैंस जमकर क्लास लगा रहे हैं. विशाल कोटियान ने एक गाना रिलीज किया है. जिसका नाम है जीना जरूरी है. इसे गाने में सिद्धार्थ शुक्ला, दीपिका त्रिपाठी और विशाल कोटियान नजर आते हैं. ये गाना सिद्धार्थ ने अपने रहते हुए शूट किया था. जिसे अब जाकर रिलीज किया गया है. विशाल कोटियान दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला को अपना अच्छा दोस्त बताते आए हैं.

विशाल कोटियन पर भड़के यूजर्स

इस रोमांटिक सॉन्ग की रिलीज के बाद से सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस एक्टिव हो गए हैं. क्योंकि अब एक्टर इस दुनिया में नहीं हैं इसलिए सिद्धार्थ का नाम इस्तेमाल करने के लिए विशाल को ट्रोल किया जा रहा है. सिद्धार्थ के एसोसिएट अदिथ अग्रवाल ने शुक्ला फैमिली की तरफ से एक बयान जारी किया है.

NOW YOU DESERVE THIS @Vishalkkotian 😡 Shame on VishalKotian Shame on DipikaTripathi Shame on RameshBarik . STOP USING SIDHARTH SHUKLA pic.twitter.com/KZZndJYyF2

Some so called fans are still using mv hashtags to promote it...

If you are really a true fan of #SidharthShukIa how can you disrespect his family's statement...

Howwwww ?????????



STOP USING SIDHARTH SHUKLA



SHAME ON VISHAL KOTIAN 😡 pic.twitter.com/zVK20mWtIw