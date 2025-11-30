scorecardresearch
 
बेटी सरायाह को सुपरस्टार और पत्नी कियारा को सुपरहीरो मानते हैं सिद्धार्थ, बताया कितनी बदल गई जिंदगी

हाल ही में पिता बने सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी का नाम रिवील किया. अब एक्टर ने बताया कि वो और उनकी पत्नी कियारा पहले बेटी का नाम पब्लिकली रिवील करने से झिझक रहे थे.

पत्नी कियारा और बेटी सरायाह के बारे में बोले सिद्धार्थ (Photo: Instagram @kiaraaliaadvani)
बॉलीवुड के फेवरेट कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी चार महीने पहले पेरेंट्स बने. उनकी खुशी सातवें आसमान पर तब पहुंची जब उनके घर बेटी के जन्म लिया. कपल ने अपनी खुशी भी सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की थी. फिर, कुछ दिनों पहले सिद्धार्थ-कियारा ने अपनी नन्ही बेटी की झलक दिखाते हुए उसका नाम रिवील किया.

बेटी सरायाह मल्होत्रा के नाम के बारे में क्या बोले पिता सिद्धार्थ?

कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी बेटी का नाम सरायाह मल्होत्रा रखा, जो ना तो इंडियन नाम है, ना फ्रेंच. बल्कि कपल ने अपनी बेटी का नाम हिब्रू भाषा से लिया है. हाल ही में एक इवेंट के दौरान सिद्धार्थ ने अपनी बेटी के नाम और पत्नी कियारा को लेकर खुलकर बात की है. एक्टर ने खुलासा किया कि वो पहले बेटी सरायाह का नाम पब्लिकली रिवील नहीं करने वाले थे. 

सिद्धार्थ ने कहा, 'हम सोच रहे थे कि हमें बेटी के नाम की अनाउंसमेंट करनी चाहिए या नहीं. क्योंकि हर घर में अनाउंस करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि चलो ठीक है, हम ऑफिशियल तौर पर उसका नाम अनाउंस करेंगे.' एक्टर ने आगे बेटी के नाम का मतलब बताते हुए कहा, 'साराया का मतलब है भगवान की राजकुमारी. ये हिंदी में नहीं है. ये एक विदेशी नाम है जो ईस्ट से आया है. ये असलीयत में एक हिब्रू नाम है.'

पत्नी कियारा को क्यों सुपरहीरो मानते हैं सिद्धार्थ?

सिद्धार्थ ने बताया कि बेटी के आने से उनकी और कियारा की जिंदगी पूरी बदल गई है. अब उनके घर में बेटी सरायाह ही सुपरस्टार है. एक्टर ने आगे अपनी पेरेंटिंग पर भी बात की. उन्होंने बताया कि वो एक अच्छे पिता हैं. लेकिन उनकी पत्नी कियारा असली सुपरहीरो हैं.

सिद्धार्थ ने कहा, 'मैं अपनी बेटी को एक सुपरस्टार और अपनी पत्नी को एक सुपरहीरो के रूप में देखता हूं. उन्हें प्रेग्नेंसी और जन्म के दौरान देखना मेरे लिए एक आंख खोलने वाला एक्सपीरियंस है. पुरुष हमेशा साहस, धैर्य और शक्ति की बात करते हैं, लेकिन महिलाएं असलीयत में मां बनने पर वो सब दिखाती हैं. मैंने कियारा को प्रेग्नेंसी के दौरान, हार्मोनल और शारीरिक बदलावों से गुजरते हुए देखा है. और अब वो एक सच्ची सुपरहीरो बनकर सरायाह की देखभाल कर रही हैं. मैं डायपर बदलकर, फोटोज खींचकर या बस एक खुशहाल माहौल बनाए रखने की कोशिश करके थोड़ा योगदान दे रहा हूं.'

बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की बेटी सरायाह का जन्म 15 जुलाई, 2025 को हुआ था. बेटी के जन्म के बाद कपल की एक-एक फिल्म रिलीज भी हो चुकी हैं. कियारा 'वॉर 2' और सिद्धार्थ 'परम सुंदरी' में नजर आए थे. हालांकि दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थीं.

