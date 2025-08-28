पापा बनने के बाद घर में सपोर्टिंग एक्टर बन गए सिद्धार्थ मल्होत्रा, बदलते हैं डाइपर

बॉलीवुड कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी पिछले महीने पेरेंट्स बने थे. उन्होंने शादी के दो साल बाद एक बेटी को जन्म दिया जिससे वो बेहद खुश हैं. अब हाल ही में एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पिता बनने के बाद की अपनी खुशी जाहिर करते हुए कई सारी बातें की हैं. उन्होंने कपिल शर्मा के शो पर अपनी जिंदगी में आए इस नए बदलाव को सभी के साथ शेयर किया है.

पिता बनने के बाद क्या है सिद्धार्थ मल्होत्रा का हाल?

सिद्धार्थ मल्होत्रा एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के साथ अपनी आने वाली फिल्म 'परम सुंदरी' प्रमोट करने कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे. इस नए एपिसोड से जुड़ा एक टीजर भी सामने आया जिसमें फिल्म की पूरी स्टारकास्ट खूब सारी मस्ती-मजाक करती नजर आई. इस बीच शो में एक्टर से कपिल शर्मा ने उनकी जिंदगी में आए नए पढ़ाव को लेकर भी सवाल किया.

सिद्धार्थ से जब पूछा गया कि उनकी जिंदगी में पापा बनने के बाद कितने बदलाव आ गए हैं? तो इसपर एक्टर ने बताया, 'अरे पूरा शेड्यूल बदल गया है. अभी मैं शूट पर सुबह-सुबह वहीं से आ रहा हूं. चाहे वो खाने-पीने का ध्यान हो, उनके सोने का टाइम हो, आजकल रात को लेट नाइट चल रहा है, मगर वो भी अलग किस्म की. रोज रात 3-4 बजे खाना खिलाया जाता है.'

क्या बेटी के डाइपर बदलते हैं सिद्धार्थ?

एक्टर ने आगे कहा, 'मैं फिलहाल सपोर्टिंग एक्टर प्ले कर रहा हूं जो सिर्फ वहां पर खड़ा होकर सबकुछ देख रहा है.' सिद्धार्थ से शो की जज अर्चना पूरन सिंह ने भी पूछा कि क्या वो पिता बनने के बाद बेटी के डाइपर बदलते हैं? तो इसपर एक्टर ने बताया, 'डाइपर चेंज किए हैं और अब तो बिना डाइपर के अजीब मोमेंट्स का भी एहसास किया है.'

सिद्धार्थ और कियारा की बेटी का जन्म 15 जुलाई 2025 के दिन हुआ था. इसकी जानकारी कपल ने इंस्टाग्राम पर भी दी थी. जिसके बाद दोनों ने अपनी बेटी को मीडिया और पैप्स के कैमरा से दूर रखने का फैसला किया है. वहीं बात करें सिद्धार्थ और जाह्नवी की फिल्म 'परम सुंदरी' की, तो ये 29 अगस्त के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी.

