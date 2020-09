जब दिव्यांग बच्चों का टैलेंट देख सुशांत ने उन्हें लगाया गले, बहन श्वेता ने शेयर किया वीडियो

सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई, ईडी और एनसीबी की जांच जारी है. सुशांत के फैंस और उनके परिवार को इस बात का इंतजार है कि कब एक्टर की मौत के पीछे का सच पता चलेगा. सुशांत के फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. इस बीच एक्टर की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई के पुराने वीडियो शेयर करती रहती हैं.

सुशांत का पुराना वीडियो वायरल

अब श्वेता ने सुशांत का एक वीडियो शेयर कर बताया कि उनका भाई बेस्ट था. वीडियो में सुशांत दिव्यांग बच्चों की परफॉर्मेंस का मजा ले रहे हैं. उनका टैलेंट देख सुशांत बेहद खुश हो जाते हैं. बाद में सुशांत उन दिव्यांग बच्चों को सलाम करते हैं. उन्हें हग और किस करते हैं. ये वीडियो शेयर करते हुए श्वेता ने कैप्शन में लिखा- ये था मेरा भाई. #MyBrotherTheBest #JusticeForSushantSinghRajput #GlobalPrayersForSSR

इसके बाद श्वेता ने सुशांत के टैलेंट का नमूना पेश करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें सुशांत अपने दोनों हाथों से पेपर पर कुछ लिखते नजर आ रहे हैं. इसे मिरर राइटिंग कहते हैं. श्वेता ने कैप्शन में लिखा- रेयर जीनियस..ambidexterity-mirror writing, दुनिया की 1 प्रतिशत जनसंख्या से भी कम लोग ऐसा कर पाते हैं.

Rare Genius... ❤️ambidexterity-mirror writing, less than 1% population in world is capable of doing this!! #MyBrotherTheBest #JusticeForSushantSinghRajput #GlobalPrayersForSSR pic.twitter.com/60jbyFa6Z9