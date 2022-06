सिंगर Shubha Mudgal ने फिल्ममेकर पर लगाया इल्जाम, 'बिना मर्जी इस्तेमाल किया मेरा नाम'

फिल्ममेकर संदीप सिंह जल्द ही अपनी नई फिल्म 'सफेद' को लेकर आ रहे हैं. राम लीला, मैरी कॉम, राउडी राठौड़, सरस्वतीचंद्र, अलीगढ़, सरबजीत, भूमि और झुंड जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके संदीप की यह बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म होगी. इस साल हुए 75वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में 'सफेद' के पोस्टर्स को रिवील किया गया था. अब इसे लेकर फेमस सिंगर शुभा मुद्गल ने ट्वीट किया है.

शुभा मुद्गल ने लगाया इल्जाम

अपने ट्वीट में शुभा मुद्गल ने संदीप सिंह पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने सिंगर का नाम और म्यूजिक इस्तेमाल करने की इजाजत उनसे नहीं ली थी. अपनी फिल्म 'सफेद' के पोस्टर्स से पर्दा उठाने के बाद संदीप सिंह ने पूरी टीम के नाम के साथ एक फोटो शेयर किया था. इसके म्यूजिक सेक्शन में रेखा भारद्वाज, शैल हैदर और शशि सुमन के साथ सिंगर शुभा मुद्गल का नाम भी लिखा हुआ है.

Shocking use of my name without seeking permission. This poster was unveiled at Cannes & on social media. No permission sought from me, no sync license for my music & no explanation or apology to date. @thisissandeeps @vinodbhanu @HitzMusicoff @arrahman pic.twitter.com/DPHPVZVMgQ