एक्ट्रेस की फोटोज से हो रही छेड़छाड़, AI है वजह, हुई परेशान

एक्ट्रेस गिरिजा ओक, अदिति राव हैदरी के बाद श्रेया सरन की कुछ तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ हो रही है. इसपर उन्होंने आपत्ति जताई है. श्रेया ने कहा है कि कोई अनजान शख्स उनकी फोटोज के साथ छेड़छाड़ कर रहा है. काफी सारे जानने वालों ने उन्हें ये बात मैसेज करके बताई है.

और पढ़ें

डरी हुई हैं श्रेया

श्रेया ने हिन्दुस्तान टाइम्स संग बातचीत में कहा- जिन भी लोगों को मैं जानती हूं, या मेरे इंस्टाग्राम फीड पर वो आते हैं, या मैं जिनसे भी बात करती हूं, या फिर उन्हें टैग करती हूं, या जिन भी लोगों ने मुझे फॉलो करना शुरू किया है, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आपकी तस्वीर है, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि ये आप हैं. आप ऐसी तो नहीं दिखती हैं. शायद कोई आपके जैसा दिखने का प्रिटेंड कर रहा है.

श्रेया पिछले 2 दशक से एक ही फोन नंबर का इस्तेमाल कर रही हैं और अब उन्हें इसमें परेशानी आ रही है. पहले तो श्रेया को लगा कि उन्हें इसपर ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी फिजूल इंसान को क्यों ही इतना भाव देना. लेकिन फिर कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जाता. श्रेया ने इसपर ध्यान दिया. और स्टेप लिया. श्रेया ने कहा कि ये शख्स किसी से बात कर रहा है. वो कह रहा है कि मुझे कोई अच्छा मैसेज न भेजे. ये गलत है. मुझे इस स्थिति को अपने हाथ में लेना बहुत जरूरी था.

Advertisement

श्रेया ने इसके बारे में साइबरक्राइम से शिकायत की है. एक्ट्रेस का कहना है कि वो खुद किसी को कोई मैसेज नहीं भेज रही हैं. पर हां, मैं ये कोशिश जरूर कर सकती हूं कि इस शख्स को ढूंढ निकालूं कि ये कहां बैठकर ये सब कर रहा है. हम लोगों ने साइबरक्राइम को बता दिया है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है. जो भी ये कर रहा है, जल्दी पकड़ा जाएगा.

श्रेया ने आगे कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई मेरी फोटो का इस्तेमाल इस तरह कर रहा है. लेकिन हां, पहली बार मैं इसके खिलाफ आवाज उठा रही हूं. मेरी काफी सारी तस्वीरें खराब की गई हैं. उनसे छेड़छाड़ की गई है. लोग पागल हैं. आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. मुझे अब ये सारी चीजें अफेक्ट करने लगी हैं, इसलिए आवाज उठा रही हूं.

---- समाप्त ----