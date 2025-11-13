scorecardresearch
 

कटक: श्रेया घोषाल के लाइव कॉन्सर्ट में भगदड़ जैसी स्थिति, दो लोग हुए बेहोश

ओडिशा के कटक में बाली यात्रा के समापन समारोह के दौरान गुरुवार शाम को उस समय अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला जब बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल का लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

श्रेया घोषाल के म्यूजिक कॉन्सर्ट में भगदड़ (Photo: ITG)
ओडिशा के कटक में गुरुवार को म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान भगदड़ जैसा माहौल बन गया. यहां बॉलीवुड की फेमस सिंगर श्रेया घोषाल का लाइव कॉन्सर्ट रखा गया था, जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, स्टेज के पास हजारों भीड़ बेकाबू हो गई, जिससे हड़कंप मच गया. सिंगर को सुनने इतनी संख्या में लोग पहुंचे कि धक्का-मुक्की बढ़ गई.

भगदड़ जैसा माहौल
धक्का-मुक्की के बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. जानकारी के मुताबिक दो लोग इस दौरान बेहोश होकर गिर पड़े. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने वहां मोर्चा संभाला. बेहोश हुए लोगों को पास के ही के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज इस वक्त जारी है.

बड़े नुकसान की जानकारी नहीं
अच्छी बात ये है कि फिलहाल किसी बड़ी अनहोनी की सूचना नहीं है. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर व्यवस्था बहाल कर दी. ​​बेहोश हुए दो लोगों को तुरंत इलाज के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया. 

म्यूजिक कॉन्सर्ट स्थल पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी स्थिति पर नजर रखने और भीड़ को संभालने के लिए मौके पर पहुंचे. इस मामूली घटना के बाद अधिकारियों ने कार्यक्रम के समापन समय के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है.

आज बाली यात्रा का था आखिरी दिन
जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाली यात्रा ओडिशा के समुद्री इतिहास को याद करने वाला त्योहार होता है, पूरे राज्य में मनाया जाता है.  ये यात्रा इस साल 5 नवंबर से शुरू होकर 13 नवंबर तक चलनी थी. ऐसे में इसके अंतिम दिन ओडिशा के कटक में सिंगर श्रेया घोषाल का कार्यक्रम रखा गया था. जहां एक साथ हजारों लोग उमड़ पड़े.

