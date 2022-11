कंसर्ट के बाद पूरी तरह से चली गई श्रेया की आवाज, ट्रीटमेंट में जुटे डॉक्टर्स, बोलीं- इमोशनल हो गई

सिंगर श्रेया घोषाल ने शॉकिंग खुलासा किया है. 23 घंटे पहले लिखी इंस्टा पोस्ट में श्रेया घोषाल ने ऐसी बात शेयर की है, जिसे जानने के बाद उनके फैंस परेशान हो गए हैं. कॉन्सर्ट में बिजी चल रहीं श्रेया घोषाल ने बताया कि कॉन्सर्ट के बाद उनकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी. उड़ गए ना आपके होश भी? मगर ये सच है, ऐसा हुआ है.

श्रेया घोषाल के साथ हुआ ये हादसा

श्रेया घोषाल ने इंस्टा स्टोरी पर जानकारी देते हुए बताया कि उनकी आवाज चली गई थी. लेकिन डॉक्टर की मदद की वजह से वो अब ठीक हैं. इलाज के बाद श्रेया घोषाल ने एक और कॉन्सर्ट को अटेंड किया. इंस्टा पोस्ट में श्रेया घोषाल लिखती हैं- आज मैं बहुत इमोशनल हूं. मैं अपने बैंड, फैम, और अपनी A टीम से बहुत प्यार करती हूं. उन्होंने मुझे मेरे बेस्ट और बुरे फेज में सपोर्ट किया है. चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शाइन करने में मदद की है.

BOW DOWN QUEEN🙏

A shoothing melodious ton straightly touched soul to mind in bouncing away instilled enough potentialism! Wow❤#SunRahaHeNaTu - you take it another level each times with so much care & effort😍@shreyaghoshal hyptonised all in #NewYork. ❤#20YearsOfSG pic.twitter.com/6rRbh4oeYJ