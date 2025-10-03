scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से हो रहा शोएब मलिक का तलाक, तीसरी शादी में आईं मुश्किलें?

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और उनकी तीसरी पत्नी सना जावेद के बीच तलाक की अफवाहें तेज हो गई हैं. जनवरी 2024 में शादी करने वाले इस जोड़े के बीच विवाद की खबरें सामने आई हैं. दोनों ने अभी तक इसपर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. शोएब, सना से पहले भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति थे.

Advertisement
X
बेगम सना जावेद से तलाक ले रहे शोएब मलिक? (Photo: Instagram/@realshoaibmalik)
बेगम सना जावेद से तलाक ले रहे शोएब मलिक? (Photo: Instagram/@realshoaibmalik)

भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के एक्स हसबैंड और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक एक बार फिर सुर्खियों में हैं. खबरें हैं कि शोएब मलिक अपनी तीसरी पत्नी और पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से तलाक ले रहे हैं. इस कपल ने जनवरी 2024 में अपनी निकाह की घोषणा करके सभी को चौंका दिया था. शोएब की तीसरी शादी की खबर पब्लिक होने से पहले वो और सानिया 14 साल तक साथ थे. शोएब और सानिया का एक बेटा है, जिसका नाम इजहान है, जो अपनी मां के साथ दुबई में रहता है.

तलाक ले रहे शोएब और सना?

अब Siasat.com के अनुसार, शोएब और सना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है. दोनों असल में तलाक की ओर बढ़ सकते हैं. हालांकि अब तक दोनों में से किसी ने भी कोई बयान जारी नहीं किया है. शोएब और सना को जनवरी 2024 में उनकी प्राइवेट शादी के बाद आलोचना का सामना करना पड़ा था. तलाक की अफवाहें तब शुरू हुईं जब सना और शोएब को एक छोटे से वायरल वीडियो में एक-दूसरे से बचते हुए देखा गया. वीडियो में दोनों एक दूसरे से चिढ़े नजर आ रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

India has won the Asia Cup, and Rinku Singh led to an exciting victory.
भारत ने जीता एशिया कप, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से दी मात 
Pak actress Ayesha Omar, Mtv Splitsvilla show
बिकिनी में मॉडल-खुलेआम रोमांस, पाकिस्तान में 'स्प्लिट्सविला' शो लाने की तैयारी 
'Peeche dekho peeche' Ahmad shah younger brother died
'पीछे देखो...' वाले अहमद शाह के घर छाया मातम, नहीं रहा छोटा भाई 
pakistan trolled for copying indian comedy show
लाफ्टर शेफ का कॉन्सेप्ट चुराकर पाक‍िस्तान ने बनाया शो, नाम पर बवाल, पीछे पड़े ट्रोल्स 
India-Pakistan match gets the green light, the competition will take place in Dubai.
भारत-पाक मैच को हरी झंडी, दुबई में होगा मुकाबला 

वीडियो में शोएब को ऑटोग्राफ देते हुए देखा जा सकता है. जबकि सना अपने पति से मुंह फेरे हुए हैं. शोएब मलिक भी अपनी पत्नी से कोई बातचीत नहीं कर रहे. जहां कुछ यूजर्स को यकीन है कि इस कपल के बीच कुछ गड़बड़ है, वहीं अन्य को उम्मीद है कि यह सिर्फ पति-पत्नी के बीच एक सामान्य झगड़ा है. फिलहाल, दोनों ने तलाक और अनबन को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है. साथ ही तलाक की अफवाहों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है.

Advertisement

सानिया मिर्जा से हुआ था तलाक

शोएब मलिक ने भारतीय टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा के साथ अप्रैल 2010 में शादी की थी. उनकी शादी एक बहुचर्चित सीमा-पार विवाह थी, जो 2024 की शुरुआत में समाप्त हो गई. सानिया के परिवार ने पुष्टि की थी कि प्लेयर शोएब ने 'कुछ महीने पहले' चुपके से तलाक ले लिया था. हालांकि किसी ने भी कारणों के बारे में नहीं बताया. लेकिन शोएब की बेवफाई की अफवाहें जरूर उड़ी थीं. फिर अचानक तलाक की पुष्टि ने भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रशंसकों को चौंका दिया और दुखी कर दिया था.

इसके तुरंत बाद, शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से ब्याह रचा लिया था. इससे दोनों देशों के लाखों लोग को चौंक गए थे. शादी का समय अटकलें लगाई गईं कि शोएब का सना के साथ रिश्ता बहुत पहले शुरू हो चुका था. रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसा देखा गया कि शोएब और सना का अफेयर तब शुरू हुआ जब शोएब, सानिया के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे. हालांकि इस जोड़े ने इन आरोपों पर कभी सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement