बहन शमिता संग शिरडी-सप्तशृंगी देवी मंदिर पहुंचीं शिल्पा, लिया भगवान का आशीर्वाद

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी बहन शमिता शेट्टी ने हाल ही में महाराष्ट्र के कुछ सबसे पूजनीय मंदिरों की आध्यात्मिक यात्रा की. शिल्पा और शमिता मिलकर सप्तश्रृंगी देवी मंदिर, शिरडी के साईं बाबा मंदिर और त्र्यंबकेश्वर में दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंचीं. इस मौके पर शिल्पा को गुलाबी और लाल साड़ी पहने देखा गया. पवित्र स्थानों पर प्रार्थना की तस्वीरें शमिता शेट्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

शिल्पा-शमिता ने लिया भगवान का आशीर्वाद

अपनी तीर्थयात्रा के दौरान, बहनों ने नासिक के पास स्थित सप्तश्रृंगी देवी मंदिर में माता का आशीर्वाद मांगा. इसके बाद शिल्पा शिरडी पहुंचीं, जहां उन्होंने साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए. फिर भारत के बारह पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दौरा दोनों बहनों ने किया. शमिता ने इंस्टाग्राम पर इस यात्रा के पल शेयर करते हुए कई तस्वीरें पोस्ट की हैं. उन्होंने लिखा, 'सप्तश्रृंगी देवी मंदिर, शिरडी, और त्र्यंबकेश्वर के दर्शन में बिताए शानदार दो दिन.'

फ्रॉड केस में फंसी शिल्पा

शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा इन दिनों धोखाधड़ी के मामले में फंसे हुए हैं, जिसकी जांच चल रही है. अगस्त में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कपल के खिलाफ एक मुंबई के व्यवसायी को 60.4 करोड़ रुपये के ऋण-सह-निवेश व्यवस्था में कथित तौर पर धोखा देने के लिए मामला दर्ज किया था. इस मामले में एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है.

Advertisement

शिकायतकर्ता, दीपक कोठारी ने दावा किया कि शिल्पा और राज ने उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उन्हें इस बड़ी राशि का नुकसान पहुंचाया. कोठारी ने कहा कि उन्होंने 2015 से 2023 के बीच व्यवसाय वृद्धि के लिए धन निवेश किया था, लेकिन कथित तौर पर इसे व्यक्तिगत खर्चों के लिए डायवर्ट किया गया. ईओडब्ल्यू वर्तमान में इस मामले की जांच कर रहा है और हाल ही में शिल्पा से पूछताछ की गई है.

आरोपों को बताया निराधार

हालांकि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की कानूनी टीम ने इन आरोपों को निराधार बताया है. उनके वकील, अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने कहा कि यह मामला सिविल प्रकृति का है और 4 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई द्वारा इसका समाधान हो चुका है. पाटिल ने कहा, 'यह कंपनी की वित्तीय कठिनाइयों और एनसीएलटी में चल रहे कानूनी विवादों से संबंधित एक पुराना लेनदेन है. इसमें कोई आपराधिक गतिविधि शामिल नहीं है.' उन्होंने कहा कि सभी प्रासंगिक दस्तावेज, जिसमें विस्तृत नकदी प्रवाह विवरण शामिल हैं, ईओडब्ल्यू को सौंपे गए हैं.

पाटिल ने आगे बताया कि उक्त निवेश एक इक्विटी निवेश था, और कंपनी को परिसमापन आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके विवरण पुलिस को सूचित किए गए हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले एक साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया है और दंपति के दावों का समर्थन करने के लिए व्यापक साक्ष्य प्रदान किए हैं. इस मामले को 'निराधार और दुर्भावनापूर्ण' करार देते हुए, पाटिल ने सुझाव दिया कि ये आरोप कुंद्रा और शेट्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए हैं. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि इन आरोपों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----