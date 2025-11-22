शादी के 16 साल बाद भी राज कुंद्रा के 'प्यार में घूम' रहीं शिल्पा शेट्टी, शेयर की मजेदार Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा संग शादी की 16वीं सालगिरह मनाई. इस खास मौके पर शिल्पा ने राज के लिए एक प्यार भरा मैसेज शेयर किया. उन्होंने लिखा कि वे आज भी 'प्यार में चक्कर काट रही हैं' और 'हर दिन एक-दूसरे को चुन रही हैं'. अंत में 'हमेशा-हमेशा के लिए' साथ रहने की कामना के साथ इसे सील कर दिया.

शिल्पा ने इंस्टाग्राम पर राज के साथ एक मजेदार वीडियो भी शेयर किया. क्लिप में राज आराम से पूछते हैं कि सालगिरह है तो बाहर चलें? शिल्पा तुरंत उत्साहित होकर तैयार हो जाती हैं. फिर आता है ट्विस्ट. राज बस मेन दरवाजा खोलते हैं, उन्हें एक कदम बाहर ले जाते हैं और वहीं उन्हें घुमाने लगते हैं. शिल्पा पूरी तरह चौंक जाती हैं और हंसी-हैरानी के मिले-जुले भाव के साथ हंसने लगती हैं.

साल 2009 में शिल्पा शेट्टी की सगाई राज कुंद्रा से हुई थी. उनके साथ शिल्पा इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की क्रिकेट टीम राजस्थान रॉयल्स की सह-मालकिन थीं. दोनों ने नवंबर 2009 में शादी कर ली. 2012 में एक्ट्रेस ने अपने बेटे विवान को जन्म दिया था. कपल का दूसरा बच्चा, बेटी समीशा, 2020 में सरोगेसी के जरिए हुई.

विवादों में हैं शिल्पा शेट्टी

शिल्पा शेट्टी इन दिनों विवादों में बनी हुई हैं. हाल ही में एक्ट्रेस, बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुईं थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जाने लगा. कई यूजर्स ने इसे उनकी 'इमेज सुधारने की कोशिश' बताया. बाद में ट्रोल्स को उनके पति राज कुंद्रा ने जवाब दिया था.

शिल्पा और राज इन दिनों 60 करोड़ की कथित धोखाधड़ी के केस को लेकर सुर्खियों में हैं. इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है. ऐसे में यात्रा में एक्ट्रेस की मौजूदगी को लेकर तमाम तरह की बातें होने लगीं. एक सोशल मीडिया यूजर ने राजपाल यादव, शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, शिखर धवन और अन्य सेलिब्रिटीज की तस्वीरें शेयर की थी. साथ ही दावा किया कि 'ये सारे लोग किसी न किसी केस में फंसे हुए हैं और अब बाबाओं की शरण में जा रहे हैं.' पोस्ट में शिल्पा पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों और राज कुंद्रा के पुराने विवादों का जिक्र भी किया गया. यूजर ने यहां तक लिख दिया कि 'भीड़ देखकर ये लोग अपने पाप धोने आए हैं.'

राज कुंद्रा ने दिया था जवाब

इसका जवाब राज कुंद्रा ने कड़े शब्दों में दिया था. उन्होंने लिखा, 'जो लोग अटकलों के अंधेरे में रहते हैं, वे हमेशा सबसे जोर से चिल्लाते हैं. लेकिन सच्चाई बहुत साधारण है. आरोप सजा नहीं होते और हेडलाइंस फैसले नहीं होते. कुछ लोग शांति ईमान और आस्था में ढूंढते हैं. कुछ लोग ट्रोलिंग के शोर में. अगर सनातन के लिए खड़ा होना, भक्ति दिखाना या किसी आध्यात्मिक कारण का समर्थन करना आपको इतना परेशान करता है, तो शायद समस्या हममें नहीं… आपके अपने दिल की कड़वाहट में है. कानून अपना काम करेगा, सच्चाई को अपना वक्त लगेगा. और आपके जैसे ट्रोल्स स्क्रीनशॉट लेकर डोपामाइन लेते रहेंगे.'

