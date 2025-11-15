बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन शर्लिन चोपड़ा इन दिनों चर्चा में आई हुई हैं. दरअसल, एक वीडियो पोस्ट करके शर्लिन ने फैन्स को अपना हेल्थ अपडेट दिया था. उनका हना था कि वो कई दिनों से एक तकलीफ से जूझ रही हैं, वो है शरीर में दर्द. शर्लिन ने बताया था कि उन्हें बॉडी पेन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की वजह से हैं. ऐसे में उन्होंने तय किया है कि सर्जरी की मदद से वो उन्हें रिमूव करवा देंगी. शर्लिन ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को हटवा चुकी हैं.

शर्लिन ने शेयर किया हेल्थ अपडेट

शर्लिन ने खुद की दो तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें वो योग करती दिख रही हैं और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स भी उनके नहीं हैं. वो रिकवरी स्टेज पर हैं. शर्लिन ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है- सिलिकॉन फ्री हो चुकी हूं. मैं हीलिंग और रिकवरी की रोड पर हूं. ब्रेस्ट इम्प्लांट्स निकलवाने के बाद मैं खुद को काफी लाइट महसूस कर रही हूं. मेरा एक ब्रेस्ट इम्प्लांट 825 ग्राम्स का था जो मेरी बॉडी से अब निकल चुका है.

शर्लिन ने शेयर किया था वीडियो

एक्ट्रेस ने जो वीडियो शेयर किया था, उसमें वो कहती नजर आ रही थीं कि आज मैं अपने शरीर से हर तरह का अतिरिक्त बोझ हटाना चाहती हूं. ये पोस्ट किसी भी फिलर्स या सिलिकॉन इम्प्लांट या उनके चाहने वालों की आलोचना के लिए नहीं है. ये सिर्फ मेरे अपने फैसले के बारे में है- खुद को वैसे ही अपनाने का, जैसी मैं हूं.

क्या मैं घबरा रही हूं- बहुत ज्यादा. लेकिन एक्साइटेड भी हूं. लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती उस पल का जब मैं इस फालतू के भारीपन से फ्री होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी. मैं दुआ करती हूं कि भगवान मुझे आशीर्वाद दें, और उन डॉक्टर्स के हाथों को भी जो मेरे ब्रेस्ट इम्प्लांट को हटाने की सर्जरी करने वाले हैं.

दोस्तों में पिछले कुछ महीनों से लगातार पीठ दर्द, सीने में दर्द, कंधे में दर्द और सीने में दबाव की दिक्कतों से जूझ रही हूं. ये दर्र बहुत गहरा है. मैंने कई मेडिकल टेस्ट करवाए. डॉक्टरों और जांच के बाद मुझे ये पता चला है कि इस दर्द की वजह मेरे ये भारी ब्रेस्ट हैं. जो मैंने हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है. इसके बाद मैंने अपनी एनर्जी, सहनशक्ति और लाइफ में एक्टिव रहने के लिए तय किया है कि मैं हमेशा के लिए इन ब्रेस्ट इम्पलांट्स को हटवा दूंगी.

