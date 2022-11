Shehzada Teaser : शहजादा का टीजर देख भड़के लोग, Kartik Aaryan का उड़ाया मजाक, बोले- Allu Arjun का स्वैग नहीं होगा मैच

Shehzada Teaser Trolled: कार्तिक आर्यन से उनके तमाम फैंस को काफी उम्मीदें हैं. कार्तिक जब भी स्क्रीन पर आते हैं फैंस के दिल जीत लेते हैं. कार्तिक की फिल्म शहजादा का भी फैंस को बेसब्री से इंतजार है. फैंस की तड़प देखते हुए मेकर्स ने शहजादा का टीजर रिलीज किया, लेकिन टीजर सामने आते ही लोगों की एक्साइटमेंट निराशा में बदल गई. आखिर ऐसा क्यों हुआ आइए जानते हैं.

कार्तिक आर्यन की हुई अल्लू अर्जुन से तुलना

कार्तिक आर्यन की फिल्म 'शहजादा' का टीजर तो काफी धमाकेदार है. 59 सेकेंड का टीजर फुल ऑन एक्शन से भरा हुआ है. टीजर में कार्तिक आर्यन का एक्शन मोड और कृति सेनन का ग्लैमरस अवतार फैंस को काफी पसंद आया. लेकिन कार्तिक आर्यन का लुक और अंदाज देखकर कई यूजर्स निराश हो गए हैं. वे कार्तिक के लुक और तेवर को अल्लू अर्जुन से कंपेयर कर रहे हैं.

दरअसल, कार्तिक आर्यन की 'शहजादा' अल्लू अर्जुन की तेलुगू फिल्म 'अला वैकुंठपुरमुलु' का हिंदी रीमेक है. ऐसे में शहजादा का टीजर आने के बाद कार्तिक आर्यन सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे. कई लोगों का मानना है कि कार्तिक ने ओरिजनल फिल्म से अल्लु अर्जन को कॉपी किया है. उनका खुद का कुछ ओरिजनल नहीं है. यूजर्स कार्तिक आर्यन और अल्लू अर्जुन की सिमिलर तस्वीरें शेयर करके कार्तिक को ट्रोल कर रहे हैं.

Man this looks Cringe Max. Ala Vaikuntapuram Lo was no classic, but a good entertainer. This on the other hand just looks cringe. Karthik Aryan is just no match for Allu Arjun and what was that expression in the end. https://t.co/j89DVRUTNh — SadaaShree (@SadaaShree) November 22, 2022

कार्तिक आर्यन हो रहे ट्रोल

एक यूजर ने लिखा- क्यों...क्यों...क्यों? रीमेक फिल्म शहजादा बनाकर आपको लेजेंडरी फिल्म को बर्बाद क्यों करना है. कार्तिक आर्यन अल्लू अर्जुन का 1% भी डिलीवर नहीं कर रहे हैं. आपने एक और अच्छी फिल्म 'अला वैकुंठपुरमुलु' को बर्बाद कर दिया है. अल्लू अर्जुन का स्टाइल और स्वैग मैच करना आसान नहीं है.

Why why why @TSeries why you have to ruin a legendary movie by remake #Shehzada i mean wtf #kartikarayn is not even delivering the 1% of allu arjun wtf man you ruined another good movie #AlaVaikunthapurramuloo Matching the swag and style of @alluarjun is not easy man pic.twitter.com/8ibZGL506n — Ashish Singh (@ashishsingh1718) November 22, 2022



एक दूसरे यूजर ने तो शहजादा को बायकॉट करने की बात कह दी. यूजर ने लिखा- शहजादा को बायकॉट करो. अल्लू अर्जुन का स्वैग और एटीट्यूड कोई मैच नहीं कर सकता है.

यहां देखें यूजर्स का कार्तिक के बार में क्या कहना है-

After watching Shehzada teaser, I feel that it is a bad decision to make remake of such a classic film (Ala Vaikunthapurramuloo).



No hating on Kartik Aryan, but he doesn't seem fit in Allu Arjun's shoes. Especially in this climax scene.



Even the title seems inappropriate. pic.twitter.com/62xg2iFZBu — Dhaval Balai (@DhavalBalai) November 22, 2022

Sorry bro, you just can't match the level of Allu Arjun #Shehzada pic.twitter.com/kC5217yebr — Devil V!SHAL (@VishalRC007) November 22, 2022

Sorry #KartikAaryan, Not Only You but No One Can Match the Swag of #AlluArjun. #Shehzada Teaser Looks So Bore, Another Flop Remake Loading... pic.twitter.com/zmmfVxKHim — Aman Jaiswal ™ (@AmanJaiswal2K) November 22, 2022

शहजादा को रोहित धवन ने डायरेक्ट किया है. शहजादा तेलुगू फिल्म 'अला वैकुंठपुरमुलु' का हिंदी रीमेक है. फिल्म कॉमेडी एंटरटेनर है. 'शहजादा' में कार्तिक आर्यन और कृति सेनन के अलावा मनीषा कोइराला, परेश रावल, सचिन खेड़ेकर और रोनित रॉय जैसे कलाकार भी हैं.