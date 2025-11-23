6 साल बड़े अक्षय कुमार की मां का रोल करके शेफाली शाह को हुआ पछतावा, बोलीं- अपनी कब्र खुद खोदी...

2005 की फिल्म 'वक्त: द रेस अगेंस्ट टाइम' में शेफाली शाह ने एक्टर अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की मां का रोल किया था. जो उनसे उम्र में सिर्फ छह साल बड़े हैं. 'दिल्ली क्राइम' और 'ह्यूमन' जैसी वेब सीरीज से छाप छोड़ने वाली एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें अपने करियर में इतनी जल्दी मां का रोल करने का अफसोस है.

दरअसल टाइम्स नाउ को दिए अपने इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि अक्षय कुमार की मां का किरदार निभाना उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था. इस किरदार को निभाकर उन्होंने अपने लिये ही कब्र खोद ली थी.

पति की सलाह नहीं मानी

बता दें कि शेफाली के पति विपुल अमृतलाल शाह ने 'वक्त' फिल्म डायरेक्ट की थी. लेकिन उन्होंने शेफाली से इस रोल को न करने की सलाह दी थी. एक्ट्रेस ने कहा, 'मेरे पति ने कहा, इसे मत लो. अमितजी ने सुझाव दिया, क्यों न शेफाली को इसके लिए चुना जाए, और फिर उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वह इसके लिए सूट करेंगी.' एक दिन मैंने अपने बालों में पाउडर लगाया ताकि मैं ज्यादा उम्र की और ज्यादा मैच्योर दिख सकूं. वह बोले, ऐसा मत करो. लेकिन मैंने जोर दिया, नहीं, मैं यह करना चाहती हूं. खैर, मैंने अपनी कब्र खुद ही खोद ली.'

स्ट्रगल के दिनों को किया याद

अपने शुरुआती स्ट्रगल के बारे में बताते हुए, शेफाली ने कहा, 'काफी समय तक मेरा करियर असल में काम करने से ज्यादा इंतजार करने के आस-पास घूमता रहा है. इसलिए मुझे जो भी रोल मिले, पीछे मुड़कर देखने पर मेरे पास कोई बड़ा रिज्यूमे नहीं है. लेकिन मेरे पास बहुत असरदार रिज्यूमे है. मुझे उन सभी फिल्मों का हिस्सा होने पर बहुत गर्व है.'

एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'शायद एक या दो फिल्म में मुझे लगा कि मुझे नहीं करनी चाहिए थीं, लेकिन इसके अलावा मैंने 'गांधी माई फादर', 'द लास्ट लियर', और 'वन्स अगेन', 'थ्री ऑफ अस' में काम किया है. ये सभी बहुत अच्छी रहीं. यह बस बेहतर होता जा रहा है. काम की क्वालिटी जो मिल रही है. हर बार जब कोई प्रोजेक्ट आता था, तो मैं एक्साइटेड हो जाती थी, सोचती थी कि बस यही है, और फिर वही पुरानी कहानी हो जाती थी.'

बता दें कि हाल के दिनों में, शेफाली को जलसा (2022), डार्लिंग्स (2022), और थ्री ऑफ अस (2023) जैसी फिल्मों में अपने रोल के लिए तारीफ मिली है. वह अवॉर्ड-विनिंग नेटफ्लिक्स सीरीज 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' में DCP वर्तिका चतुर्वेदी के अपने किरदार को फिर से निभा रही हैं.

