'बड़े भाई' धर्मेंद्र के जाने से टूटे शत्रुघ्न सिन्हा, भारी मन लेकर एक्टर के परिवार से मिले, कहा- शांति के लिए...

बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर में से एक थे. हर कोई उन्हें बहुत पसंद करता था और एक्टर को काफी प्यार भी करता था. लेकिन जबसे वो हमें छोड़कर गए हैं, हर कोई उन्हें याद कर इमोशनल हो रहा है. हिंदी सिनेमा के सबसे चहेते एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा भी धर्मेंद्र को याद कर दुखी हुए.

धर्मेंद्र के परिवार से मिले शत्रुघ्न सिन्हा

शत्रुघ्न सिन्हा ने हमेशा धर्मेंद्र को अपना बड़ा भाई बताया है. जब एक्टर की तबीयत खराब थी, तब वो उनकी पत्नी हेमा मालिनी से मिलने उनके घर पहुंचे थे. शत्रुघ्न सिन्हा ने वहां धर्मेंद्र का हाल जाना था. फिर जब धर्मेंद्र का निधन हुआ, तब शत्रुघ्न काफी इमोशनल हुए थे. वो अपने बड़े भाई के चले जाने से दुखी थे. एक्टर ने X के जरिए धर्मेंद्र के लिए शोक जताया था.

अब धर्मेंद्र के चले जाने के बाद, एक्टर पहली बार उनके परिवार से मिलने धर्मेंद्र के घर पहुंचे जहां वो उनके दोनों बेटों सनी और बॉबी देओल से मिले. शत्रुघ्न ने X पर धर्मेंद्र और उनके बेटों के साथ अपनी कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर करके लिखा, 'दिल्ली से लौटते समय, मैं बहुत भारी दुखी मन से अपने सबसे प्रिय फैमिली फ्रेंड, हमारे बड़े भाई धर्मेंद्र के घर गया.'

On my return from Delhi, went with a very heavy sorrowful heart to our dearest family friend our elder brother's @aapkadharam

home. It was a heart touching meeting his wonderful sons @iamsunnydeol Bobby Deol @thedeol, his attractive, charming wife Tanya their handsome sons… pic.twitter.com/mNi5NoeSHT — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 29, 2025

'वहां उनके दोनों अद्भुत बेटों सनी और बॉबी से मिलना दिल को छू लेने वाला एक्सपीरियंस था. बॉबी की पत्नी तान्या, उनके दो सुंदर बेटे धरम और खासकर आर्यमन. उन सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और धरम जी को एक अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में याद किया, जिन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ और हमेशा अमर रहेंगे. इस दुखद समय में उनकी शांति और शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं. ओम शांति.'

बता दें कि 24 नवंबर के दिन मुंबई में धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया. इस मौके पर पूरी इंडस्ट्री ही-मैन को श्रद्धांजलि देने पहुंची. कुछ दिन पहले 27 नवंबर को उनकी याद में एक प्रार्थना सभा रखी गई थी, जहां धर्मेंद्र की जिंदगी को सम्मान से याद किया गया. सलमान, शाहरुख, ऐश्वर्या राय समेत सभी बड़े सितारे इसमें शामिल हुए थे.

