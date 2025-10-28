शशि थरूर ने देखी 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड', बने आर्यन खान के फैन, यूजर्स ने किया ट्रोल

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की बोलती बंद करना आसान नहीं हैं. अगर कोई ऐसा कर दे तो समझ जाइए कि यह या तो वाकई बहुत बुरा होगा या बहुत अच्छा. आर्यन खान की पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के मामले में यह बाद वाला था. बीते वीकेंड शशि थरूर ने आर्यन की सीरीज देखी और वे पूरी तरह से अभिभूत हो गए. अपने रिव्यू में शशि ने इस सीरीज को 'पूरी तरह से ओटीटी गोल्ड', 'सच्चा कहानी कहने का पावरहाउस' और 'मास्टरपीस' बताया, जिसने उन्हें 'अनूठे रूप से आकर्षित' कर लिया. जहां कुछ फैंस का मानना था कि आर्यन इस प्रशंसा के हकदार हैं, वहीं कई कुछ ने शशि पर तंज कसते हुए उन पर पैसे लेकर रिव्यू करने का आरोप लगाया. खैर अब सांसद ने इसपर चुप्पी तोड़ी है.

शशि थरूर ने की सीरीज की तारीफ

शशि थरूर की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का रिव्यू किया. इसमें शाहरुख खान के लिए एक पिता से दूसरे पिता के लिए विशेष संदेश था. इस बीच कुछ यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मैंने अभी-अभी आर्यन खान की पहली निर्देशकीय सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड देखी और मैं प्रशंसा के शब्दों को तलाश रहा हूं. यह धीरे-धीरे आपको अपनी ओर खींचती है, लेकिन फिर आप पूरी तरह से इसके कायल हो जाते हैं. लेखन तेज है, निर्देशन निडर है, और इस व्यंग्य की सरासर साहसिकता वही है जो बॉलीवुड को चाहिए थी.'

I’ve been battling a cold & cough and cancelled engagements for two days. My staff and my sister, @smitatharoor, persuaded me to turn my eyes away from the computer part of the time towards a @NetflixIndia series, and it’s one of the best things I have ever treated myself to:… pic.twitter.com/xRUHv8ERTB — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 26, 2025

उन्होंने आगे लिखा, 'एक प्रतिभाशाली, अक्सर हास्यप्रद, कभी-कभी भावुक, और हमेशा निष्ठुर नजर जो ग्लैमर के पीछे की सच्चाई को दर्शाती है, हर सिनेमाई क्लिशे को तीखी बुद्धिमत्ता के साथ उड़ाती है और इनसाइडर चुटकुलों की एक श्रृंखला जो दर्शकों को कहानी का हिस्सा बनने और पर्दे के पीछे ले जाती है. सात आकर्षक एपिसोड एक सच्चे कहानी कहने के पावरहाउस की शुरुआत का प्रतीक हैं. आर्यन खान, तुम्हें सलाम. तुमने एक मास्टरपीस दिया है. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड शानदार है. शाहरुख खान, एक पिता से दूसरे पिता के लिए, मुझे कहने दो कि तुम्हें बहुत गर्व होगा.'

Shashi Tharoor new side business _Paid reviews!! https://t.co/bDE7j4lgSG — тω✺✺ṧℏᾰԻ (@twooshar) October 27, 2025

शशि थरूर ने दिया जवाब (Photo: X/Screengrab)

इस पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, 'क्या आप बॉलीवुड के लिए सशुल्क ट्वीट कर रहे हैं? मैं पहले एपिसोड के 15 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सका.' दूसरे ने लिखा, 'सर पता नहीं यह राजनीतिक रूप से प्रभावित था या नहीं, लेकिन इस सीरीज को अच्छा/शानदार कहना, आपके द्वारा बनाए गए कंटेंट के स्तर को देखते हुए पेड पीआर जैसा लगता है शाहरुख खान की टीम से.' एक और ने यह भी दावा किया, 'शशि थरूर का नया साइड बिजनेस पेड रिव्यू.' इस कमेंट का जवाब देते हुए शशि थरूर ने लिखा, 'मैं बिकाऊ नहीं हूं, मेरे दोस्त. मेरी कोई भी राय किसी ने भी नकद या किसी अन्य रूप में भुगतान करके नहीं ली है.'

