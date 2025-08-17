'वॉर 2 एक भारी निराशा, स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म', ये क्या कह गए 'पठान' के असिस्टेंट डायरेक्टर

साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म 'वॉर 2' 14 अगस्त के दिन थिएटर्स में रिलीज हुई, जिसे क्रिटिक्स और फैंस से काफी मिक्स रिव्यूज मिले. किसी ने फिल्म को पसंद किया, तो कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई. अब 'वॉर 2' को लेकर स्पाई यूनिवर्स फिल्म 'पठान' के असिस्टेंट डायरेक्टर का रिएक्शन सामने आया है जो काफी वायरल हो रहा है.

'वॉर 2' को लेकर क्या बोले 'पठान' के असिस्टेंट डायरेक्टर?

यश राज फिल्म्स का 'स्पाई यूनिवर्स' इन दिनों काफी ट्रोलिंग का सामना कर रहा है. कई लोगों ने उनकी फिल्मों में ओरिजिनल एक्शन की कमी बताई है. साथ ही ये भी कहा है कि 'स्पाई यूनिवर्स' की फिल्म उन्हें वैसा मजा नहीं दिला रही, जैसा साल 2019 की 'वॉर' ने दिलाया था जब 'स्पाई यूनिवर्स' की ऑफिशियली शुरुआत नहीं हुई थी. इंटरनेट पर हाल ही में आई ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर 'वॉर 2' को लेकर भी यही कहना है.

कई लोग इस फिल्म से निराश नजर आए हैं. अब इसी यूनिवर्स की फिल्म 'पठान' के असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके राजवीर अशर ने 'वॉर 2' को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला है. उन्होंने अपने प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'वॉर 2' को भारी निराशा वाली फिल्म बताया है. साथ ही ये भी कहा है कि ये फिल्म 'स्पाई यूनिवर्स' की सबसे कमजोर फिल्म में से एक है. राजवीर ने लिखा, 'ये मेरे लिए एकदम दिल तोड़ देने वाला एक्सपीरियंस था. मैं इस फिल्म के लिए पूरी उम्मीदें लगाए था, लेकिन इसने तो मुझे पूरी तरह निराश ही किया.'

'वॉर 2' पर बोले पठान फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर

'वॉर 2' को मिल रही आलोचना, क्या है बॉक्स ऑफिस का हाल?

राजवीर ने आगे लिखा, 'फिल्म का पहला हाफ कुछ हद तक ठीक था, लेकिन दूसरा हाफ बिल्कुल बेहूदा और लंबा खिंचा हुआ लगा. ना तो इसमें कोई दमदार उठा-पटक थी, ना ही ये मेरी भावनाओं को छू सकी. जिस दिन का था सबसे ज्यादा इंतजार, वही दिन बन गया एक भयानक धोखा. ये है स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म.'

'वॉर 2' भले ही कई लोगों के निशानों पर है, लेकिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ अलग ही कहानी बता रहा है. फिल्म ने रिलीज के सिर्फ तीन दिनों में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. तेलुगू और बॉलीवुड सुपरस्टार से सजी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक परफॉर्म कर रही है. लेकिन फिल्म को मिलने वाली आलोचनाएं शायद इसकी रफ्तार अगले दो दिनों में और धीमी कर सकती है.

फिल्म का बजट करीब 400 करोड़ बताया जा रहा है, जिससे ये स्पाई यूनिवर्स की मेगा बजट फिल्मों में से एक बन जाती है. अगर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग पाना है, तो इसे करीब 500 करोड़ से भी ज्यादा कमाई करनी पड़ेगी. अब देखने वाली बात होगी कि क्या 'वॉर 2' ट्रोलिंग के बावजूद एक बड़ी फिल्म बन पाएगी या नहीं. बता दें इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है.

