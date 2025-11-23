'जब कोई पूछे तो कहना...', 26/11 और पहलगाम अटैक पर बोले शाहरुख खान, दिल्ली ब्लास्ट पर भी दिया रिएक्शन

मुंबई में ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 इवेंट में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने शिरकत की. जहां उन्होंने काफी इमोशनल स्पीच दी. किंग खान ने अपनी स्पीच में भारतीय सैनिक के साहस और बहादुरी का जिक्र करते हुए 26/11 आतंकवादी हमला, पहलगाम हमला और दिल्ली बम धमाके के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी.

शाहरुख खान ने अपनी स्पीच में कहा, '26/11 के आतंकवादी हमले, पहलगाम आतंकवादी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली बम धमाकों में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि और इन हमलों में शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मियों को मेरा सादर नमन.'

देश के लिए क्या बोले शाहरुख खान?

शाहरुख खान ने स्पीच देते हुए कहा, 'आज मुझे देश के बहादुर सैनिकों और जवानों के लिए चार खूबसूरत लाइनें सुनाने के लिए कहा गया है....जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो गर्व से कहें कि मैं देश की रक्षा करता हूं. अगर कोई आपसे पूछे कि आप कितना कमाते हैं, तो थोड़ा मुस्कुराएं और कहें मैं 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद कमाता हूं और अगर वे पलटकर आपसे पूछें, क्या आपको कभी डर नहीं लगता?'

'तो उनकी आंखों में देखें और कहें, जो हम पर हमला करते हैं, वे इसे महसूस करते हैं... आइए हम सब मिलकर शांति की ओर कदम बढ़ाएं. आइये हम आस-पास की जाति, पंथ और भेदभाव को भूल जाएं और मानवता के मार्ग पर चलें ताकि हमारे देश की शांति के लिए हमारे नायक की शहादत व्यर्थ न जाए. अगर हमारे बीच शांति है, तो भारत को कोई हिला नहीं सकता.'

अपनी स्पीच के अंत में शाहरुख खान ने सुरक्षाकर्मियों के समर्पण और भारतीय लोगों की ताकत को सलाम किया, और कहा, 'जवानों के दिए गए बलिदानों से हमेशा रहने वाले तालमेल की कोशिशों को प्रेरणा मिलनी चाहिए.'

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्में

शाहरुख आखिरी बार 2023 में रिलीज हुई फिल्मों 'पठान', 'जवान' और 'डंकी' में नजर आए थे. तीनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन किया. अब वह जल्द ही 2026 में सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. जिसमें उनकी बेटी सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और कई कलाकार भी दिखेंगे.

