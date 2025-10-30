scorecardresearch
 

'कुर्सी की पेटी नहीं, सब खुल्ला छोड़ दो', बोले शाहरुख खान, 'किंग' मूवी पर दिया अपडेट

एक्टर शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर इस समय काफी सुर्खियों में बने हुए हैं. इस बीच उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर #ASKSRK सेशन रखा. जहां एक्टर ने कई मजेदार जवाब अपने अंदाज में दिए.

फिल्म किंग पर बोले शाहरुख खान (PHoto: X/@iamsrk)
फिल्म किंग पर बोले शाहरुख खान (PHoto: X/@iamsrk)

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर  #AskSRK सेशन किया. इस दौरान उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर भी अपडेट शेयर किए.  फिल्म सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही है, जिसमें शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी अहम किरदार निभा रही हैं.

जब एक फैन ने शाहरुख से पूछा कि भाई, बैड्स ऑफ बॉलीवुड के किस किरदार से आप ज्यादा रिलेट करते हैं? इस पर शाहरुख ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया, 'घंटे का बादशाह...'. 


वहीं एक यूजर ने जब सलमान खान के बारे में एक शब्द लिखने को कहा तो शाहरुख ने जवाब दिया, 'बेस्ट भाई. मैं उससे प्यार करता हूं.'

---- समाप्त ----
एक यूजर ने एक्टर से पूछा, 'पठान में कुर्सी की पेटी बांध ली थी, जवान में आपने कहा बैंडेज बांध लो वो भी कर लिया था. अब 'किंग' में क्या करना है? इस पर शाहरुख खान ने जवाब दिया, 'अब सब खुल्ला छोड़ दो.'


वहीं एक यूजर ने पूछा, 'आप इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे? हमें आपको प्रेस को जवाब देते हुए देखना अच्छा लगता है.' इस पर शाहरुख खान ने जवाब दिया, 'कहने को कुछ नया नहीं है...और पुराने इंटरव्यू भी काफी पुराने हो चुके हैं...'.

एक यूजर ने शाहरुख खान से जब पूछा कि क्या उसे फिल्म किंग में कोई रोल मिलेगा? इस पर एक्टर ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा, 'क्यों नहीं, सिद्धार्थ आनंद को ऑडिशन भेज दे. वो बहुत मिलनसार हैं. उन्होंने मुझे अपनी दूसरी फिल्म में लिया भाई... उनकी दरियादिली की कल्पना करो.'

इसके अलावा एक यूजर ने शाहरुख खान से पूछा कि किंग का टीजर DM कर दो. इस एक्टर ने जवाब दिया, 'अभी टाइटल तो अनाउंस किया नहीं ऑफिशियली. तुम टीजर पर कैसे पहुंच गए.'

अपनी अपकमिंग फिल्म किंग को लेकर जब एक यूजर ने पूछा, 'किंग' में सुहाना के साथ काम करने के बारे में आपकी फीलिंग को बयां करने के लिए एक शब्द. इस पर शाहरुख ने जवाब दिया , 'अपना-अपना सा लगता है.'

जब एक यूजर ने पूछा, 'शाहरुख सर, लड़कियों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए?'  इस किंग खान ने जवाब दिया, 'मेरा गाना ट्राय कर.'

शाहरुख खान ने इस सेशन के दौरान अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' से जुड़े काफी प्रश्नों के जवाब दिया. जब एक यूजर ने पूछा कि आप किंग का अपडेट दोगे या हम ज्योतिष को बुला लें? इस पर एक्टर ने जवाब दिया, 'नहीं नहीं... ज्योतिष से तो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद मेरी तारीख मांगते रहता हैं.'

