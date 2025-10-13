scorecardresearch
 

'500 लोगों की रोजी-रोटी तुम पर निर्भर है' शाहरुख की दी सीख, कभी नहीं भूले राघव जुयाल

राघव जुयाल शाहरुख खान के साथ उनकी अपकमिंग फिल्म 'किंग' में काम कर रहे हैं. इस दौरान उनका सुपरस्टार संग एक खास बॉन्ड बन रहा है. राघव ने अब शाहरुख से मिली एक अहम सीख का खुलासा किया है.

'किंग' के सेट पर राघव जुयाल को शाहरुख से मिली ये सीख (Photo: Instagram @iamsrk)
'किंग' के सेट पर राघव जुयाल को शाहरुख से मिली ये सीख (Photo: Instagram @iamsrk)

सुपरस्टार शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में हैं. इसे लेकर फैंस के बीच एक अलग किस्म का क्रेज बना हुआ है. एक्टर के लुक्स सेट से लीक हो रहे हैं, जिससे फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ रही है. अब शाहरुख की फिल्म में काम कर रहे डांसर-एक्टर राघव जुयाल ने पहली बार फिल्म 'किंग' पर खुलकर बात की है.

शाहरुख खान को लेकर क्या बोले राघव जुयाल?

राघव जुयाल पिछले दिनों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से चर्चाओं में बने हुए थे. सीरीज में उनके काम की खूब सराहना हुई थी. राघव अब जल्द सुपरस्टार संग फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में एक्टर ने शाहरुख को अपना 'मेंटर' बताते हुए कहा, 'आप शाहरुख खान की तुलना दुनिया में किसी और इंसान के साथ नहीं कर सकते हैं. वो नंबर 1 थे और हमेशा रहेंगे.'

'मुझे लगता है कि मैं दुनिया में बड़ा नाम बनाने के बारे में इसलिए ही सोच पाता हूं क्योंकि वो मेरे मेंटर हैं. बैड्स ऑफ बॉलीवुड के कारण उन्होंने मुझे अपना दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बतौर एक्टर ऑफर किया. इतना जरूरी रोल दिया है, वो देखते हैं कि इस इंसान की जर्नी कैसी रही है. उसकी क्राफ्ट पर कितनी पकड़ है, वो मुझपर भरोसा करते हैं इसलिए मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया है.' 

'किंग' के सेट पर राघव को मिली शाहरुख से कौनसी सीख?

राघव ने आगे 'किंग' के सेट से कुछ किस्से शेयर किए, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान के सामने सीन परफॉर्म किए थे. एक्टर ने कहा, 'एक बार जब मैं उनके साथ सीन कर रहा था. मेरे लिए तालियां बजी थीं. पूरे सेट पर सभी के सामने, इतने बड़े सुपरस्टार ने मेरे माथे को चूमा, मुझे गले लगाया और कहा कमाल है. इतना नाम कमाने के बाद उनके अंदर 1% की भी इनसिक्योरिटी नहीं है. उन्हें मालूम है कि वो शाहरुख खान हैं.' 

'मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, सभी एक-दूसरे की काटते रहते हैं. लेकिन वो समझते हैं कि ये इंसान टैलेंटेड है. उसके टैलेंट की कदर करनी है. इसलिए वो किंग हैं. जब आप उनसे बात करते हैं, तब आप कहीं खो जाते हैं. आपको लगता है कि आप ही बड़े इंसान हैं, आप सुपरस्टार हैं. समझदारी वाली बात करते हैं. ऐसा लगता है कि वो पिता समान हैं और आप उन्हें अपना सबकुछ दे रहे हैं.'

राघव ने शाहरुख से मिली सीख का खुलासा किया, 'शाहरुख सर ने मुझे कहा कि राघव, लापरवाह मत बनो. उनके कहने का मतलब था कि तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, 500 लोगों की रोजी-रोटी तुम पर निर्भर है. लाइट मैन हैं, कैमरा मैन हैं. एक डायरेक्टर है जिसकी स्क्रिप्ट को साकार होने में सालों लग गए और आखिरकार उसकी फिल्म बन रही है. ये सब तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं खुद को एक स्टार मानता हूं और किसी से भी कुछ भी कह सकता हूं. लेकिन इससे घर और सेट पर लोगों को नुकसान पहुंचता है. इसलिए कम से कम अपनी बातों का ध्यान तो रखो.'

बात करें फिल्म 'किंग' की, तो इसे सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जयदीप अहलावत जैसे स्टार्स नजर आएंगे. खबर है कि ये फिल्म अगले साल रिलीज हो सकती है.

