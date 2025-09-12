आर्यन खान ने किया सिंगिंग डेब्यू, दिलजीत दोसांझ संग मिलाए सुर में सुर, SRK ने किया शुक्रिया

आर्यन खान की डेब्यू सीरिज 'बैंड्स ऑफ बॉलीवुड' की फैन्स के बीच काफी चर्चाएं हो रही हैं. अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है. एक-एक करके इस सीरीज को लेकर परतें खुल रही हैं. आर्यन डायरेक्शन में डेब्यू के साथ सिंगिंग डेब्यू भी कर चुके हैं. इस सीरिज का तीसरा गाना 'तेनू की पता' रिलीज हो चुका है. इससे पहले 'तू पहली तू आखिरी' और 'बदली सी हवा है' कुछ दिनों पहले रिलीज किए गए थे.

शाहरुख ने किया दिलजीत का शुक्रिया

शाहरुख खान बहुत कम सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं. कोई त्योहार हो या फिर फिल्म का प्रमोशन करना हो, तभी वो पोस्ट शेयर किया करते हैं. या फिर अगर उन्हें किसी का धन्यवाद करना हो तो उस सिंगर या एक्टर के लिए शाहरुख पोस्ट करते हैं. इस बार दिलजीत पर शाहरुख ने प्यार बरसाया है.

शाहरुख ने दिलजीत का धन्यवाद करते हुए लिखा- दिलजीत पाजी को दिल से शुक्रिया और बड़ी सी झप्पी. आप बहुत ही काइंड और स्वीट इंसान हैं. उम्मीद करता हूं कि आर्यन ने आपको ज्यादा तंग नहीं किया होगा. लव यू. शाहरुख खान और गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस ने भी इस पोस्ट पर कॉमेंट किया है. उन्होंने लिखा- इस कोलैब ने हमारा दिल-जीत लिया.

हालांकि, दिलजीत दोसांझ का अबतक इस पोस्ट पर कोई रिप्लाई नहीं आया है. जब आएगा तो हम आपको अपडेट जरूर करेंगे. बात करें शाहरुख खान की तो वो बेटे आर्यन की इस वेब सीरीज का जोरो-शोरों से प्रमोशन कर रहे हैं. जब स्टार कास्ट और पोस्टर रिवील किया था तब भी शाहरुख ने ग्रैंड इवेंट इसके लिए रखा था. साथ ही आर्यन ने भी स्पीच दी थी. ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है. फैन्स इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

आर्यन ने किया सिंगिंग डेब्यू

आर्यन ने अपना सिंगिंग डेब्यू, किसी और के साथ नहीं, बल्कि पंजाबी आयकॉन दिलजीत दोसांझ के साथ किया है. स्वैग और एनर्जी से भरे 'तेनू की पता' को दर्शकों का बेइंतहा प्यार मिल रहा है. आर्यन की सोलफुल वॉइस की हर कोई तारीफ करता नजर आ रहा है. इस गाने के कुछ सिलेक्टेड पोर्शन्स को आर्यन ने अपनी आवाज दी है. उज्जवल गुप्ता ने गाने को कंपोज, अरेंज और प्रोड्यूस किया है. लिरिक्स कुमार के हैं. दिलजीत, उज्जवल और आर्यन ने इस गाने को गाया है. पंजाबी रिदम के साथ इसे मॉर्डन टच दिया गया है. फैन्स के लिए ये सॉन्ग काफी रिफ्रेशिंग है. ये गाना टी-सीरीज के अंतर्गत रिलीज हुआ है.

