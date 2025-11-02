scorecardresearch
 

Feedback

शाहरुख ने बर्थडे पर दिया बड़ा तोहफा, सामने आया 'किंग' का फर्स्ट लुक, खुशी से झूमे फैंस

सुपरस्टार शाहरुख खान आज 60 साल के हो गए हैं. इस खास मौके पर उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'किंग' का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया है. एक लंबे वक्त के बाद, एक्टर को फ्रेश लुक में देखा गया है.

Advertisement
X
सामने आया 'किंग' का पहला लुक (Photo: Screengrab)
सामने आया 'किंग' का पहला लुक (Photo: Screengrab)

जिस घड़ी का शाहरुख खान के फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार था, वो फाइनली आ चुकी है. सुपरस्टार ने अपनी मच-अवेटेड मूवी 'किंग' का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया है. शाहरुख ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को सबसे बड़ा तोहफा दिया, जिसे देखकर फैंस बेहद खुश हुए. एक्टर करीब तीन सालों बाद बड़े पर्दे पर वापस दिखाई देंगे.

'किंग' के लुक में दिखे शाहरुख

शाहरुख की फिल्म 'किंग' पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में थी. फैंस इसकी स्टोरी से लेकर कास्टिंग, हर चीज जानना चाह रहे थे. उन्हें बस इस बात का इंतजार था कि आखिर कब शाहरुख अपनी फिल्म से जुड़ा कोई ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करें. अब फाइनली 'किंग' का फर्स्ट लुक टीजर आया है, जो पहली नजर में देखने में दमदार लगा है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Siddharth Anand (@s1danand)

सम्बंधित ख़बरें

Shahrukh Khan celebrates 60th Birthday
शाहरुख खान ने मनाया 60वां जन्मदिन, 'मन्नत' के बाहर पहुंचे फैंस 
Shahrukh Khan 60th Birthday
बर्थडे पर फैंस से मुलाकात करेंगे शाहरुख, बनाया खास प्लान 
Shah Rukh Khan
शाहरुख की फिल्म में किया काम, ऐसा रहा इंफ्लुएंसर का एक्सपीरियंस, फिर... 
Shahrukh Khan Birthday
SRK की बर्थडे पार्टी के लिए अलीबाग पहुंचे फराह खान-करण जौहर, शेयर किया वीडियो 
Shah rukh khan
'गौरी नहीं चाहती...' एक्टर नहीं बनना चाहते थे शाहरुख, फिर क्यों बदला प्लान? 

पूरे टीजर के दौरान, शाहरुख का वॉइस ओवर सुनाई देता है, जिसमें वो अपने किरदार के बारे में बात कर रहे हैं. उनका कहना है, 'मैं कितने खून कर चुका है, याद नहीं. खून करते समय, कभी किसी से नहीं पूछा कि वो अच्छे लोग थे या बुरे. बस एहसास हुआ कि ये उनकी आखिरी सांस है. वो कई सारे जुर्म कर चुके हैं और लगभग 100 देशों में बदनाम हैं. इसलिए सभी उन्हें किंग बुलाते हैं'

Advertisement

शाहरुख की फिल्म का टीजर पूरा एक्शन से भरपूर दिखा है. हर फ्रेम में भर-भरकर एक्शन दिखाया गया है. इसके अलावा एक्टर का लुक भी काफी शानदार है. ग्रे हेयर लुक में वो किसी माफिया की तरह दिख रहे हैं, जो उनके किरदार पर सूट कर रहा है.वो इसमें एक हथियारे बने हैं, जो किसी मक्सद के लिए लोगों को मारता है. शाहरुख की फिल्म 'किंग' अगले साल यानी 2026 में रिलीज होगी, जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है.

क्या है 'किंग' की कास्ट?

शाहरुख की फिल्म 'किंग' का बज तभी से बढ़ने लगा, जबसे इसकी अनाउंसमेंट हुई थी. उनकी फिल्म में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हैं. अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला जैसे दमदार सितारे हैं. वहीं दीपिका पादुकोण और रानी मुखर्जी भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं. इनके अलावा नए स्टार्स जैसे अभय वर्मा, राघव जुयाल भी हैं. 'किंग' में शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी हैं, जो फिल्म की मेन लीड नजर आ सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement