शाहरुख ने बर्थडे पर दिया बड़ा तोहफा, सामने आया 'किंग' का फर्स्ट लुक, खुशी से झूमे फैंस

जिस घड़ी का शाहरुख खान के फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार था, वो फाइनली आ चुकी है. सुपरस्टार ने अपनी मच-अवेटेड मूवी 'किंग' का फर्स्ट लुक टीजर रिलीज किया है. शाहरुख ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को सबसे बड़ा तोहफा दिया, जिसे देखकर फैंस बेहद खुश हुए. एक्टर करीब तीन सालों बाद बड़े पर्दे पर वापस दिखाई देंगे.

'किंग' के लुक में दिखे शाहरुख

शाहरुख की फिल्म 'किंग' पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में थी. फैंस इसकी स्टोरी से लेकर कास्टिंग, हर चीज जानना चाह रहे थे. उन्हें बस इस बात का इंतजार था कि आखिर कब शाहरुख अपनी फिल्म से जुड़ा कोई ऑफिशियल पोस्टर रिलीज करें. अब फाइनली 'किंग' का फर्स्ट लुक टीजर आया है, जो पहली नजर में देखने में दमदार लगा है.

पूरे टीजर के दौरान, शाहरुख का वॉइस ओवर सुनाई देता है, जिसमें वो अपने किरदार के बारे में बात कर रहे हैं. उनका कहना है, 'मैं कितने खून कर चुका है, याद नहीं. खून करते समय, कभी किसी से नहीं पूछा कि वो अच्छे लोग थे या बुरे. बस एहसास हुआ कि ये उनकी आखिरी सांस है. वो कई सारे जुर्म कर चुके हैं और लगभग 100 देशों में बदनाम हैं. इसलिए सभी उन्हें किंग बुलाते हैं'

Advertisement

शाहरुख की फिल्म का टीजर पूरा एक्शन से भरपूर दिखा है. हर फ्रेम में भर-भरकर एक्शन दिखाया गया है. इसके अलावा एक्टर का लुक भी काफी शानदार है. ग्रे हेयर लुक में वो किसी माफिया की तरह दिख रहे हैं, जो उनके किरदार पर सूट कर रहा है.वो इसमें एक हथियारे बने हैं, जो किसी मक्सद के लिए लोगों को मारता है. शाहरुख की फिल्म 'किंग' अगले साल यानी 2026 में रिलीज होगी, जिसे सिद्धार्थ आनंद ने डायरेक्ट किया है.

क्या है 'किंग' की कास्ट?

शाहरुख की फिल्म 'किंग' का बज तभी से बढ़ने लगा, जबसे इसकी अनाउंसमेंट हुई थी. उनकी फिल्म में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल हैं. अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला जैसे दमदार सितारे हैं. वहीं दीपिका पादुकोण और रानी मुखर्जी भी फिल्म का अहम हिस्सा हैं. इनके अलावा नए स्टार्स जैसे अभय वर्मा, राघव जुयाल भी हैं. 'किंग' में शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी हैं, जो फिल्म की मेन लीड नजर आ सकती हैं.

---- समाप्त ----