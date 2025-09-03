पंजाब में बाढ़ से हाल बेहाल, शाहरुख खान ने की दुआ, बोले- भगवान सबका साथ दें

भारी बारिश से पंजाब का हाल बुरा है. कई जिलों में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. बाढ़ से राहत अभियान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है. इसमें बॉलीवुड और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है. अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के किंग कहलाने वाले शाहरुख खान ने भी पंजाब में बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए दुआ की है.

शाहरुख ने पीड़ितों के लिए की दुआ

शाहरुख खान ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'इस भयानक बाढ़ से पंजाब में पीड़ित सभी लोगों के लिए मेरा दिल दुख रहा है. मैं उन्हें अपनी दुआएं और ताकत भेज रहा हूं. पंजाब का जज्बा कभी भी नहीं टूटना चाहिए. भगवान आप सभी का साथ दे.'

शाहरुख खान के अलावा कॉमेडियन कपिल शर्मा, सिंगर दिलजीत दोसांझ, संजय दत्त और सोनू सूद समेत कई सितारों ने पंजाब की बाढ़ को लेकर पोस्ट शेयर की और लोगों की मदद की कोशिश भी की. कपिल शर्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा था, 'मेरा पंजाब बाढ़ की मार झेल रहा है ये देखकर मेरा दिल टूट रहा है. पीड़ित परिवारों के साथ मेरी दुआएं हैं. मुश्किल वक्त में हम हमेशा साथ खड़े रहे हैं और मैं जानता हूं कि प्यार और सपोर्ट से हम इस मुश्किल से भी बाहर निकल जाएंगे. हिम्मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं.'

शाहरुख खान ने बाढ़ पीड़ितों के लिए की दुआ (Photo: Instagram Screengrab)

पंजाब में लोगों के हाल बेहाल

पंजाब के साथ-साथ हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में भी भारी बारिश हो रही है. इसकी वजह से कई नदियां उफान पर हैं. यही वजह रही कि पंजाब में बाढ़ आ गई. बाढ़ के चलते पंजाब में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बाढ़ से न सिर्फ लोगों ने अपनी जान गंवाई बल्कि जानवारों के पानी में बहने के वीडियो भी सामने आए हैं. पंजाब में पिछले 25 सालों में बारिश की वजह से रिकॉर्ड टूट गया है. इस वजह से करीब 23 में से 18 जिलों में बाढ़ की स्थिति है. हजारों लोग पलायन कर सुरक्षित जगह पर चले गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेशभर में 3 लाख एकड़ खेती जलमग्न हो गई हैं.

इस मुश्किल वक्त में फिल्मी सितारों जैसे दिलजीत दोसांझ, हिमांशी खुराना, सोनू सूद और संजय दत्त ने कुछ परिवारों और जिलों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. सभी मिलकर पंजाब के लोगों को इस मुसीबत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं.

