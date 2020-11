शाहरुख ने शुरू की पठान की शूटिंग, खुशी से झूमे फैंस बोले- आ गया शेर

एक्टर शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर जबरदस्त बज बन गया है. बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बताई जा रही पठान की शूटिंग शाहरुख खान ने शुरू कर दी है.पूरे दो साल बाद फिर किंग खान कैमरे के सामने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने जा रहे हैं. एक्टर की इस फिल्म को लेकर अटकलें तो लंबे समय से लगाई जा रही हैं, लेकिन अब जब एक्टर ने शूटिंग शुरू कर दी है तो फैन्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है.

शाहरुख ने शुरू की पठान की शूटिंग

इस समय सोशल मीडिया पर फैन्स शाहरुख को अपने ही अंदाज में ट्रिब्यूट दे रहे हैं. किंग खान की लंबे समय बाद वापसी होता देख कई फैन्स भावुक हो गए हैं. वे शाहरुख को बेस्ट एक्टर का तमगा दे रहे हैं. हर कोई उनकी फिल्म पठान को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए बेकरार दिख रहा है. इसी का नतीजा है कि शूटिंग शुरू करते ही पठान ट्विटर पर नंवर 1 ट्रेंड करने लगी है. फैन्स शाहरुख का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं. एक यूजर लिखते हैं- 881 दिन, 21,144 घंटे, 12,68,640 मिनट और पूरे 7,61, 18400 सैकेंड के बाद शाहरुख फिर शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं. वहीं कई यूजर ऐसे भी देखने को मिले जिन्होंने शाहरुख की तुलना सीधे शेर से कर दी. उन्होंने शाहरुख की वासपी को शेर की दहाड़ बता दिया. एक फैन तो इतना भावुक नजर आए कि उन्होंने पठान की शूटिंग शुरू होते ही इसे बॉलीवुड में नए युग की शुरुआत बता दिया.

2 Minutes silent for those who left Twitter becoz of No Announcement 😹😹#pathan pic.twitter.com/16B6axE38V — 𝐒𝐑𝐊𝐢𝐚𝐧 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫 (@black_knightt__) November 18, 2020

881 days of waiting,

21,144 hours of waiting

12,68,640 Minutes of waiting

7,61, 18400 Seconds of waiting



Finally the Day has Come... Yess, we have waited so long for this very moment. Cheers to all that moments of waiting Jabro🥂#pathan pic.twitter.com/yteez8fkJn — 𝐒𝐑𝐊𝐢𝐚𝐧 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫 (@black_knightt__) November 18, 2020

And he is back on the sets after the hiatus of more than 2 years . Crazy look ! #Pathan is generating never seen kind of buzz without any official announcement. @iamsrk @yrf pic.twitter.com/kuNAP3aUpZ — Rahul Verma ( RV ) (@RahulVerma4860) November 18, 2020

Agar ye pic dekh ke tum emotional ho rahe ho, goosebumps nahi ruk rahe or adrenaline rush bohot high hai to mere bhai Kattar SRKian ho tum ⚡

Finally the long wait has come to an end 😭❤️

Aa raha hai #Pathan ⚡ pic.twitter.com/p7XSZMcC2S — Garv Pahal (@iamgarvpahal) November 18, 2020

देखें: आजतक LIVE TV

पठान में सलमान खान

पठान की बात करें तो फिल्म में शाहरुख संग जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी काम करने जा रहे हैं. फिल्म में बताया जा रहा है कि सलमान खान का भी कैमियो होगा. वे शाहरुख की इस मेगा बजट फिल्म के लिए अलग से 12 दिन निकालने जा रहे हैं. फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं जो इससे पहले वॉर जैसी सुपरहिट फिल्म का निर्देशन कर चुके हैं.