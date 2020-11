90 के दशक में अगर किसी बच्चे से पूछा जाता कि उनका फेवरेट कार्टून कौन सा था, तो सभी का जवाब हमेशा टॉम एंड जेरी होता था. बिना डायलॉग्स सिर्फ और सिर्फ मजेदार ट्यून और एनिमेशन के दम पर इस कार्टून ने सभी के दिल में अलग जगह बनाई. कई सालों तक इस शो ने दर्शकों के दिल पर राज किया. अब कई सालों बाद टॉम एंड जेरी की वापसी हो रही है. लेकिन एक ट्विस्ट के साथ.

टॉम एंड जेरी पर बन गई फिल्म

अब टॉम एंड जेरी आपकी टीवी स्क्रीन को छोड़ बड़े पर्दे पर आ गए हैं. इस फेमस कार्टून पर एक फिल्म बना दी गई है. सोशल मीडिया पर टॉम एंड जेरी फिल्म का ट्रेलर वायरल हो चुका है. ट्रेलर में टॉम और जेरी को अब एक असली दुनिया में जगह मिल गई है. इंसानों के बीच टॉम और जेरी कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे दोनों मस्ती करते हैं, फिल्म में ये सब दिखाया जाएगा. पूरी फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क में की गई है और लोकेशन एक होटल रखा गया है. कहानी में एक शाही शादी का बैकड्राप रखा गया और दिखाया गया है कि कैसे उस शादी में टॉम और जेरी मजाक-मस्ती करते हैं.

Tom and Jerry take their cat-and-mouse game to the big screen. Watch the trailer for the new #TomAndJerryMovie now – coming to theaters 2021. pic.twitter.com/mk9tt850mP — Tom And Jerry Movie (@TomAndJerry) November 17, 2020

ट्रेलर पर लोगों का रिएक्शन

ट्रेलर को फैन्स इमोशनल हो गए हैं. लंबे समय बाद अपने फेवरेट किरदारों को इस अंदाज में देख कई लोग खासा खुश नजर आ रहे हैं. लेकिन सभी का रिएक्शन एक जैसा नहीं है. जिन भी लोगों ने ये कार्टून काफी ध्यान से देखा है, वे अब फिल्म में भी वहीं चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. उनके ना मिलने पर वे सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर लिखते हैं- ये अजीब बात है. टॉम एंड जेरी का मतलब ही स्लैपस्टिक कॉमेडी होता है. लेकिन यहां तो वहीं गायब दिख रहा है. दूसरे यूजर लिखते हैं- ये गलत बात है, आप असली शो की क्वालिटी बर्बाद कर रहे हैं. वहीं जो लोग इस ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं,वे भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वे अलग-अलग मीम के जरिए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

If doesn’t have this sound effects it’s not Tom and Jerry. pic.twitter.com/l7eOlrbfae — Presidencia de la Republica Polombiana (@PPolombiana) November 17, 2020

Who's willing to bet that most of the slapstick was in the trailer and the movie itself is mostly focused on the humans doing boring personal issues like a majority of movies like this — Justin says Break out the gullotines! (@WolfmanJustin) November 17, 2020

WE NEED SPIKE TO RECREATE THIS EPIC MOMENT pic.twitter.com/B0rD1cWDMn — BlackDragonSalesman (@MrMcdoidles) November 17, 2020

Did they go back in time and replace the old show with this? — Daniel (@LordOfDaniels) November 17, 2020

My reaction to the tom and jerry movie trailer pic.twitter.com/PONn7PLbtg — Wyatt Davis (@Sonicth37188387) November 17, 2020

First minute in:



They aren't CGI



Me: pic.twitter.com/ksgcSxqzw9 — Alec (@alecwriter120) November 17, 2020

Animation looks great. The plot is shit. Stop putting animated characters in a live action setting. It doesn't work. Nobody cares about the real life people. Just make a fully animated movie. — PATRINIZER (@PATFORMER) November 17, 2020

इस फिल्म की बात करें तो इसमें क्लोई ग्रेस मोरेट, माइकल पेना, रॉब डेलानी, कोलीन जोस्ट अहम रोल निभाने जा रहे हैं. फिल्म को क्योंकि रियल वर्ल्ड में सेट किया गया है, ऐसे में टॉम एंड जेरी की धमाचौकड़ी भी अलग ही लेवल की होने वाली है. सोशल मीडिया पर ये ट्रेलर लगातार ट्रेंड कर रहा है.