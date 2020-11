शेखर सुमन का ट्रोल्स को करारा जवाब- बिहार चुनाव हुए खत्म, अब माफी मांगो

एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत 5 महीने से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन उनके जाने का दर्द अभी भी फैन्स को रुलाता है. आलम ये है कि दिवाली के त्योहार पर भी सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट दिया गया. उनके नाम का दिया जलाया गया. अब एक्टर शेखर सुमन ने भी एक बार फिर सुशांत केस पर रिएक्ट किया है. लंबे समय बाद फिर शेखर ने अपना गुस्सा जाहिर किया है.

शेखर सुमन सुशांत केस में की राजनीति?

शेखर सुमन ने उन तमाम लोगों पर निशाना साधा है जिन्होंने उन पर इस केस के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया था. शेखर ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव संग हुई अपनी मुलाकात का हवाला देते हुए कई लोगों को आईना दिखाने की कोशिश की है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है- जब सुशांत केस के सिलसिले में मैंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, तो मुझ पर राजनीति करने का आरोप लगा था. बताया गया था कि मेरे राजनीति में बड़े सपने हैं. अब बिहार चुनाव खत्म हो चुके हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अब क्या वो लोग मुझ से माफी मांगेंगे.

When I met Tejashwi Yadav in connection with Sushant in Patna,a lot of ppl accused me of having political ambitions.The Bihar elections have come n gone and I cldnt care a fig about it.Wd these creeps who accused me now come forward and say sorry to me.