देश में शाहरुख खान की पठान पर बवाल, जर्मनी में एड्वांस बुकिंग खुलते ही बिके सारे टिकट

शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म 'पठान' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. फिल्म के गाने 'बेशर्म रंग' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. इस गाने में दीपिका के भगवा बिकिनी पहनने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. गुरुवार, 29 दिसंबर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म में बदलाव करने के आदेश मेकर्स को दिए थे. इस बीच विदेशों में 'पठान' का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है.

जर्मनी में धड़ल्ले से हो रही अडवांस बुकिंग

'पठान' की अड्वांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और जर्मनी में इस फिल्म को अभी से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. जर्मनी में 'पठान' की बुकिंग जबरदस्त तरीके से हो रही है. बॉलीवुड हंगामा से सूत्रों के हवाले से बताया है कि 28 दिसंबर को जर्मनी में 'पठान' की एड्वांस बुकिंग की शुरुआत हुई थी. बुकिंग खुलते ही फिल्म की सारी टिकटें बिक गईं. इस बात से साफ है कि 'पठान' को लेकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब क्रेज है. फैंस को किंग खान की पर्दे पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं.

जर्मनी में मल्टीप्लेक्स चेन सिनेमैक्सएक्स ने फिल्म 'पठान' की टिकट बिक्री शुरू कर दी है. इसकी वेबसाइट पर नजर डाली जाए तो बर्लिन, एसेन, डैमटोर, हार्बर्ग, हनोवर, म्यूनिख और ऑफेनबैक में 7 थिएटरों में बुधवार, 25 जनवरी 2023 को पठान के शो लगभग भरे हुए हैं. माना जा रहा है कि अगर दूसरे देशों में भी शाहरुख खान की फिल्म को ऐसा ही रिएक्शन मिलता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी. भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को 'पठान' का इंतजार है.

Advance booking in overseas has begun in Germany for #Pathaan & it's madness all over !!



Berlin, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Offenbach are almost housefull.



25th Jan 2023 - The King of Overseas is coming y'all 🥵🔥 pic.twitter.com/rYsJU30HVs