मन्नत नहीं मंदिर के बाहर फैंस से मिले शाहरुख खान, पूरी की दुआ, बोले- मेरे जन्मदिन को...

शाहरुख खान का 60वां जन्मदिन बेहद खास रहा. भले ही सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने फैंस से मिलने से मना किया था, लेकिन फिर वो खुद अपने आप को रोक नहीं पाए. और अपने सिग्नेचर जगह पर ना सही लेकिन बाहर की अपने चाहने वालों को एक झलक दिखा ही दी.

फैंस से मिले शाहरुख खान (Photo: Yogen Shah)
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान यूं ही नहीं करोड़ों दिलों में राज करते हैं. उनकी अदा ही निराली है. हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया कि वो मन्नत पर इंतजार कर रहे फैंस से इस बार मुलाकात नहीं कर पाएंगे. लेकिन फिर जब वो मुंबई पहुंचे तो खुद को अपने चाहने वालों से मिलने से रोक नहीं पाए. उन्होंने रंग मंदिर के बाहर फैंस को ग्रीट किया.

फाइनली फैंस से की मुलाकात

शाहरुख बर्थडे के लिए अलीबाग गए थे, जहां से लौटने पर उन्होंने कुछ पल रुककर फैंस से मुलाकात की. इसका वीडियो सामने आया जहां वो मुंबई पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच फैंस को वेव करते दिखे. हालांकि फैंस उन्हें देखकर बेकाबू हो गए और उनसे हाथ मिलाने, करीब से एक झलक पाने को उनकी ओर दौड़ पड़े. ये देख सिक्योरिटी शाहरुख को तुरंत वहां से हटाकर अंदर ले गई. लेकिन फैंस उनकी इस एक झलक से ही इतनी बेचैन हो गई कि उनका नाम चीखती-चिल्लाती नजर आई. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pallav Paliwal (@pallav_paliwal)

शाहरुख ने काटा केक

शाहरुख का 60वां बर्थडे इतना खास रहेगा कोई कह नहीं सकता था. रोमांस के किंग SRK ने अपना जन्मदिन अपने अलीबाग वाले फार्महाउस पर मनाया. जहां उन्होंने एक अपने फैंस के लिए एक लाइव इवेंट भी ऑर्गनाइज किया. इस इवेंट में उनके फैंस के स्पेशल परफॉर्मेंस की झलक दिखाई गई. तो वहीं एक्टर ने सभी के बीच अपना 3 टीयर बर्थडे केक काटा. इसका वीडियो भी सामने आया, जहां सभी लोग उनके लिए चीयर करते दिखाई दिए. 

Advertisement

फैंस के प्यार से भर आया शाहरुख का दिल

शाहरुख ने खुद एक पोस्ट करके फैंस का शुक्रिया भी अदा किया. अपने करोड़ों फैंस के इतने प्यार भरे विशेज को देख एक्टर भी भावुक हो उठे. उन्होंने पोस्ट में लिखा- आप सबका शुक्रिया मेरे जन्मदिन को हमेशा का तरह स्पेशल बनाने के लिए. मेरा दिल ग्रैटिट्यूड से भर गया है. और जिन लोगों से मैं मिल नहीं पाया, मैं आपसे जल्द मिलूंगा. थियेटर्स में और अगले बर्थडे पर. लव यू...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

हर बार की तरह शाहरुख के इस अंदाज भी फैंस मिर-मिटे हैं. बता दें, कुछ वक्त पहले ही शाहरुख ने एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि इस बार वो मन्नत से अपने फैंस को अपना दीदार नहीं करा पाएंगे. सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने सभी से माफी मांगी थी, लेकिन अब इस सरप्राइज झलक ने सभी को थोड़ी खुशी तो दे ही दी है. 

---- समाप्त ----
