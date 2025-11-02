शाहरुख खान ने मनाया 60वां जन्मदिन, 'मन्नत' के बाहर पहुंचे फैंस, एक झलक पाने के लिए दिखे बेताब

बॉलीवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान आज अपना 60वां 'जुबली' जन्मदिन मना रहे हैं. हर साल की तरह ये दिन भी उनके करोड़ों फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता. लेकिन इस बार का जश्न, शाहरुख के फैंस के लिए थोड़ा मायूसी से भरा रहा.

'मन्नत' के बाहर उमड़ी फैंस की भीड़

दरअसल, किंग खान की एक झलक पाने की चाहत में, उनके बांद्रा स्थित बंगले 'मन्नत' के बाहर फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा. लेकिन इस बार का नजारा वैसा नहीं दिखा जैसा हर बार देखने मिलता था. इस बार फैंस तो थे, लेकिन शाहरुख अपनी बालकनी में नहीं आए. गौरतलब हो कि शाहरुख के घर 'मन्नत' में कंस्ट्रक्शन जारी है. इस साल सुपरस्टार ने अपना जन्मदिन अलीबाग में अपने फार्महाउस पर मनाया है.

भीड़ की अधिकता और ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए, मुंबई पुलिस ने इस बार सख्त रवैया अपनाया. किसी भी फैन को 'मन्नत' के गेट के पास खड़े रहने की इजाजत नहीं दी गई. जैसे ही फैंस इकट्ठा होने लगे, पुलिस ने उन्हें वहां से तुरंत हटाना शुरू कर दिया. तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अपने फेवरेट हीरो का जन्मदिन मनाने के लिए फैंस किस कदर सड़कों पर उतर आए थे.

शाहरुख के लिए फैंस ने क्या मांगी विश?

हर तरफ बस एक ही गूंज थी— 'हैप्पी बर्थडे शाहरुख!'. कुछ फैंस तो जोश में फिल्मी अंदाज में 'बार बार दिन ये आये...' गाना गाकर अपने 'बादशाह' के लिए अपनी मुहब्बत का इजहार कर रहे थे. एक तरफ, जहां फैंस का सैलाब अपने चरम पर था. वहीं दूसरी तरफ, पुलिस की सख्ती ने उन्हें थोड़ा मायूस भी कर दिया.

60 साल के हुए शाहरुख खान आज देश-विदेश में मौजूद हजारों फैंस के दिलों पर राज करते हैं. दिल्ली से मुंबई आए इस एक्टर ने छोटे पर्दे के सीरियल 'सर्कस' से पॉपुलैरिटी पाई और फिर 1992 में फिल्म 'दीवाना' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 'डर' और 'बाजीगर' में नेगेटिव रोल से लेकर रोमांस के 'किंग' बनने तक, उनका सफर किसी ड्रीम स्टोरी से कम नहीं है.

उन्होंने बॉलीवुड को 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'दिल तो पागल है', 'करण-अर्जुन' जैसी सदाबहार रोमांटिक फिल्में दीं, और हाल ही में 'पठान' और 'जवान' से साबित कर दिया कि वो आज भी एक्शन के 'बादशाह' हैं. आज, उनके इस खास जन्मदिन पर, हम भी किंग खान को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं— 'हैप्पी बर्थडे शाहरुख!'.

