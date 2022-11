Happy Birthday Shah Rukh Khan: किसने दिया था शाहरुख को सिग्नेचर पोज का आइडिया? बना किंग खान की पहचान

Happy Birthday Shah Rukh Khan: 'शाहरुख खान' हिंदी सिनेमा का वो सुपरस्टार जिसकी दुनिया दीवानी है. बॉलीवुड बादशाह का स्टारडम लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. इसलिये फैंस किंग खान से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात जानने में दिलचस्पी रखते हैं. आपके फेवरेट एक्टर के बर्थडे पर आज उनके सिग्नेचर पोज पर बात करते हैं. शाहरुख खान का सिग्नेचर पोज देकर कई बार टशन दिखाया होगा. पर क्या जानते हैं ये कि ये पोज किसकी देन है. अगर नहीं पता है, तो चलिये अब ये भी जान लीजिये.

किससे मिला सिग्नेचर पोज का आइडिया?

शाहरुख खान ने टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक लंबा सफर तय किया है. किंग खान की एक्टिंग और उनके सिग्नेचर पोज की दुनिया कायल है. शायद ही किसी को बॉलीवुड बादशाह के फेमस सिग्नेचर स्टेप के बारे में ज्यादा जानकारी होगी. असल में आज सिग्नेचर स्टेप शाहरुख खान की पहचान बन चुका है. वो उन्हें सरोज खान ने सिखाया था.

बॉलीवुड की जानी-मानी कोरियोग्राफर रहीं सरोज खान ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र भी किया था. सरोज खान ने बताया कि बाजीगर की शूटिंग के दौरान उन्हें ये आइडिया आया था. बाजीगर की शूटिंग के दौरान मॉरिशस में सरोज खान ने एक सीन के वक्त शाहरुख को सामने से चलकर आने के लिये कहा. सीन में उन्हें अपनी शर्ट खोलकर नाम भी दिखाना था. पूरे सीन को समझाते हुए सरोज खान ने शाहरुख को बाहें फैलाने के लिये भी कहा. शूटिंग में शाहरुख खान बिल्कुल वैसा करते गये, जैसे कि सरोज खान ने कहा था. इसके बाद उनका बाहें फैलाना हर किसी को खूब पसंद आया. बाद में यही स्टेप उनकी पहचान बन गया.

