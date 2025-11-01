शाहरुख की बर्थडे पार्टी के लिए अलीबाग पहुंचे फराह खान-करण जौहर, शेयर किया वीडियो

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना बर्थडे बड़े ही धूमधाम से मनाने वाले हैं. किंग खान के फैंस तो इस दिन को सेलिब्रेट करने पहले ही मुंबई पहुंच चुके हैं, वहीं जानकारी ये मिल रही है एक्टर अपना जन्मदिन अलीबाग में मनाएंगे. इस पार्टी में उनके क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली शामिल होगी.

जानकारी के मुताबिक ग्रैंड पार्टी की तैयारी शुरू हो चुकी है. शाहरुख खान के सबसे क्लोज फ्रेंड में शामिल करण जौहर और फराह खान और सुहाना खान की दोस्त नव्या नंदा को बड़े 'रोरो शिप' पर अलीबाग जाते देखा गया है.

अलीबाग के लिए निकले करण- फराह

फराह खान और करण जौहर ने मुंबई से अलीबाग के लिए M2M फेरी ली, इस दौरान कोरियोग्राफर ने अपनी जर्नी का एक मजेदार वीडियो शेयर किया. जिसमें दोनों को हंसी-मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं. फराह ने कैप्शन में लिखा, 'करण का रोरो पर दिन.'

वहीं वीडियो में फराह कहती हैं, 'दोस्तों, हम अलीबाग जाने वाली इस रोरो से हैं और देखो कौन है.' और फिर वह मुस्कुराते हुए करण जौहर की तरफ कैमरा घुमाती हैं. हमेशा हाजिरजवाब करण जौहर जवाब देते हैं, 'मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद, यह लाइफ में एक बार मिलने वाला अनुभव है.'

फराह ने करण से मजाक में पूछा, 'हम आम लोगों के साथ डेक पर आकर तुम्हें कैसा लग रहा है?' जिस पर करण ने कहा, 'बस किसी को बताना मत.'

कौन-कौन शामिल होगा पार्टी में?

वहीं करण और फराह ने पार्टी का आधिकारिक तौर पर जश्न शुरू कर दिया है, लेकिन इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख के अलीबाग में होने वाली पार्टी में बॉलीवुड के और कौन से बड़े सितारे शामिल होंगे. इस पार्टी में इंडस्ट्री के बड़े नाम शामिल होने की उम्मीद है- जिसमें डायरेक्टर और को-एक्टर्स से लेकर करीबी दोस्तों और परिवार तक शामिल हैं.

मन्नत में क्यों नहीं होगा सेलिब्रेशन?

गौरतलब है कि किंग खान अक्सर ही अपना जन्मदिन अपने घर यानी मन्नत में ही मनाते हैं. यहां वो अपने फैंस को अपनी एक झलक भी दिखाते हैं. लेकिन इस बार उनके बंगले में रेनोवेशन का काम चल रहा है. ऐसे में इस कारण शाहरुख अपने अलीबाग वाले फार्महाउस में पार्टी मनाएंगे.

