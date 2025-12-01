इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' से जुड़ीं शबाना आजमी, पहली बार दिखेंगे साथ? ऐसी है चर्चा

बॉलीवुड में इन दिनों रोमांटिक फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है. देश में मौजूद दिल जले आशिक अपना गम बांटने थिएटर्स पहुंच रहे हैं. 'सैयारा' से शुरू हुई ये हवा का असर 'एक दीवाने की दीवानियत' और हाल ही में आई 'तेरे इश्क में' के साथ भी देखने मिला. अब इसमें इमरान हाशमी भी जुड़ने वाले हैं.

और पढ़ें

इमरान की फिल्म 'आवारापन 2' में हुई नई एंट्री

साल 2007 में इमरान की फिल्म 'आवारापन' आई थी, जिसे वक्त के साथ-साथ कल्ट-क्लासिक का टैग मिला. फिल्म के गाने एक से बढ़कर एक थे. फैंस के बीच इस फिल्म का क्रेज देखते हुए, मेकर्स अब इसका सीक्वल भी ला रहे हैं. इमरान हाशमी के साथ इस सीक्वल में दिशा पाटनी भी हैं. अब 'आवारापन 2' में एक और दमदार एक्ट्रेस का नाम जुड़ने की खबर सामने आई है.

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, 'आवारापन 2' में लेजेंडरी एक्ट्रेस शबाना आजमी को कास्ट किया गया है. उनके सूत्रों ने बताया कि शबाना को अपना रोल बेहद पसंद आया है और वो उसे प्ले करने के लिए एकदम फिट साबित होती हैं. ये फैसला फिल्म के प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने लिया है, जिससे फिल्म का इमोशनल कोर और कंफ्लिक्ट और भी गहरा हो गया है. हालांकि शबाना आजमी का क्या रोल होगा, इसपर सस्पेंस बना हुआ है. मेकर्स ने उनके रोल से जुड़ी डीटेल्स सीक्रेट रखी हैं.

Advertisement

पहली बार साथ दिखेंगे शबाना आजमी-इमरान हाशमी

दिलचस्प बात इसमें ये है कि शबाना आजमी इस फिल्म के जरिए पहली बार महेश भट्ट के प्रोडक्शन 'विशेष फिल्म्स' के साथ कोलैब कर रही हैं. ये पहला मौका होगा जब शबाना और इमरान भी एकसाथ स्क्रीन पर नजर आएंगे. एक्ट्रेस की कास्टिंग से फिल्म की स्टोरी में एक गहराई के साथ-साथ दमदार इमोशन ऐड हुआ है, जो ऑडियंस को थिएटर्स में एक अच्छा एक्सपीरियंस दिला सकता है.

मालूम हो कि जब साल 2007 में 'आवारापन' रिलीज हुई थी, तब इसने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था. ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी, जिसे 'सैयारा' बनाने वाले मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था. उस फिल्म में इमरान के साथ श्रिया सरन बतौर मेन लीड एक्ट्रेस थीं. अब सीक्वल में एक्टर के साथ दिशा पाटनी दिखेंगी, जो पहली बार इमरान के साथ कास्ट हुई हैं. बता दें कि 'आवारापन 2' को नितिन कक्कड़ डायरेक्ट करने वाले हैं. इस फिल्म की रिलीज डेट 3 अप्रैल, 2026 बताई जा रही है.

---- समाप्त ----