दो जॉली के बीच फंसे जज त्रिपाठी, मजेदार है अक्षय-अरशद की 'जॉली एलएलबी 3' की पहली झलक

अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी 3' का इंतजार खत्म होने वाला है. फिल्म का ऑफिशियल टीजर जल्द आने वाला है जिसकी जानकारी एक्टर सौरभ शुक्ला के एक मजेदार वीडियो के साथ दी गई है.

जॉली एलएलबी 3 का टीजर 12 अगस्त को होगा रिलीज (Photo: Instagram @akshaykumar, Youtube screengrab)
'जॉली एलएलबी' एक एंटरटेनिंग फिल्म सीरीज में से एक है जिसके दोनों पार्ट्स बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहे हैं. इसके पहले पार्ट में अरशद वारसी और दूसरे में अक्षय कुमार शामिल थे. अब फिल्म का तीसरा पार्ट आ रहा है जिसमें ये दोनों 'जॉली' साथ आने वाले हैं. और इन्हीं दोनों 'जॉली' को साथ देखकर एक्टर सौरभ शुक्ला परेशान हो गए हैं.

आखिर क्यों परेशान हो गए सौरभ शुक्ला?

'जॉली एलएलबी 3' के मेकर्स ने अपनी फिल्म के ऑफिशियल टीजर की रिलीज डेट बताने का एक मजेदार तरीका खोजा है. उन्होंने अपनी फिल्म के किरदार जज सुंदर लाल त्रिपाठी जिसे एक्टर सौरभ शुक्ला ने प्ले किया है, उनका एक वीडियो डाला है जिसमें वो अपनी परेशानियों का बखान कर रहे हैं. वो बताते हैं कि उनकी जिंदगी में दोनों 'जॉली' ने कितनी भसड़ मचाई है और अब वो दोनों एकसाथ उनकी जिंदगी बर्बाद करने लौट रहे हैं.

जज सुंदर लाल त्रिपाठी बताते हैं कि उनकी जिंदगी बेहद शानदार था जबतक जगदीश त्यागी उर्फ 'जॉली 1' उनकी जिंदगी में नहीं आया. उसे गुस्सा बहुत आता था और अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी. 'जॉली 1' की वजह से जज ने अपना बहुत कुछ त्याग दिया था जिसमें से उनकी जिंदगी की सांस भी शामिल थी. जब वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, तभी 'जॉली 2' यानी जगदीश्वर मिश्रा उनकी लाइफ में आया.

जज त्रिपाठी की 'जॉली' वाली दुख भरी दास्तां वाला वीडियो:

दो 'जॉली' से परेशान हुए सौरभ शुक्ला, क्या होगा जब दोनों आएंगे साथ?

जज त्रिपाठी आगे बताते हैं कि 'जॉली 2' बहुत बड़ा कमीना इंसान था जो पैसों के लिए किसी की किडनी तक बेच सकता था. उसके कारण उनकी पत्नी भी गुजर गईं. लेकिन अब जज त्रिपाठी अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं क्योंकि उनके साथ एक बहुत गलत खेल खेला गया है जिसे वो सहन नहीं करने वाले हैं. उनकी लाइफ में दोनों जॉली दोबारा साथ आकर 'जॉली जॉली एस पापा' करने आ रहे हैं जिससे वो परेशान हैं. अब उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है. 

अब दोनों जॉली यानी अक्षय कुमार और अरशद वारसी मिलकर जज त्रिपाठी को कैसे परेशान करेंगे, यही देखने वाली बात होगी. बता दें कि 'जॉली एलएलबी 3' का टीजर 12 अगस्त को रिलीज होगा. फिल्म में अमृता राव, हूमा कुरैशी और गजराज राव जैसे एक्टर्स भी शामिल हैं.  

