वरुण-जाह्नवी के नए गाने 'परफेक्ट' से गायब हुईं सान्या मल्होत्रा, नाराज हुए फैंस

वरुण-जाह्नवी ने अपनी आने वाली फिल्म का नया गाना 'परफेक्ट' रिलीज किया है जिसमें गुरु रंधावा भी हैं. लेकिन कई लोग इसमें सान्या मल्होत्रा की गैरमौजूदगी से भी नाराज हैं.

गुरु रंधावा के गाने में सान्या मल्होत्रा की गैरमौजूदगी से फैंस नाराज (Photo: Youtube, Instagram@sanyamalhotra_)
वरुण धवन और जाह्नवी कपूर अपनी नई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म की मार्केटिंग जोर-शोर से चल रही है. कुछ दिनों पहले इसका मजेदार ट्रेलर सामने आया था. अब मेकर्स ने इस फिल्म का एक नया गाना 'परफेक्ट' रिलीज किया जिसमें वरुण-जाह्नवी की दमदार केमिस्ट्री है. मगर साथ ही उन्हें ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ा है.

कैसा है वरुण-जाह्नवी की फिल्म का नया गाना 'परफेक्ट'?

गुरुवार के दिन फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'परफेक्ट' सामने आया जिसे पंजाबी पॉप स्टार गुरु रंधावा ने गाया और कंपोज किया है. इसमें वरुण धवन और जाह्नवी कपूर का अनोखा अवतार देखने मिला है. जहां वरुण अपनी एनर्जी से इस गाने में जान भरते दिखाई दिए. वहीं जाह्नवी ने इसमें अपना ग्लैमर का तड़का लगाया.

यहां देखें 'परफेक्ट' गाने का वीडियो:

'परफेक्ट' में जाह्नवी कपूर और वरुण का डांस भी दमदार है. उनकी गुरु रंधावा संग केमिस्ट्री देखने लायक है. गाने के वीडियो पर यूजर्स ढेर सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं. कई लोगों ने गुरु रंधावा की जमकर तारीफें की हैं. उनका कहना है कि सिंगर ने 'कतल', 'अजूल' के बाद एकबार फिर हिट गाना दिया है. वहीं जाह्नवी को देखकर कई यूजर्स चौंक गए हैं. वो एक्ट्रेस के डांसिंग मूव्ज से इंप्रेस हैं. 

क्यों परफेक्ट गाने से हैं कुछ लोग नाराज?

जहां एक तरफ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' फिल्म के इस नए गाने की जमकर तारीफ हो रही है. वहीं दूसरी तरफ कई यूजर्स इसके मेकर्स से नाराज भी हैं. उनकी नाराजगी दरअसल एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा की गैरमौजूदगी की वजह से है. इस गाने में वरुण और जाह्नवी ही दिखाए गए हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स का मानना है कि इस गाने में जाह्नवी के बदले सान्या मल्होत्रा का होना सही फैसला होता.

 चूंकि सान्या सोशल मीडिया पर अपने डांस रील्स को लेकर फेमस हैं, इसलिए यूजर्स ऐसा मान रहे हैं. वो मेकर्स से पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने सान्या को इस गाने का हिस्सा नहीं बनाया, जबकि वो भी एक बेहतरीन डांसर हैं. यूजर्स ने इसके ट्रेलर लॉन्च का भी हवाला दिया है. सान्या इससे पहले फिल्म के ट्रेलर लॉन्च में भी नहीं नजर आई थीं. ऐसे में एक्ट्रेस के फैंस का गुस्सा काफी भड़क चुका है.

बता दें कि फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में वरुण, जाह्नवी के साथ सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी मेन लीड में शामिल हैं. इसके अलावा मनीष मल्होत्रा भी नजर आएंगे. ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी.

