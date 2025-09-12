'एक्टर्स मांगते हैं 6 वैनिटी वैन', डायरेक्टर संजय गुप्ता ने खोली पोल, अमिताभ की तारीफ की

बॉलीवुड में पिछले काफी समय से नए एक्टर्स के बदलते रवैए पर चर्चा शुरू है. कई फिल्ममेकर्स उनकी बढ़ती फीस की डिमांड से परेशान हैं. तो वहीं कुछ उनकी डिमांड्स पूरी करते-करते थक गए हैं. अब नए एक्टर्स की बढ़ती डिमांड पर डायरेक्टर संजय गुप्ता ने भी चिंता जताई है. उनका कहना है कि एक्टर्स आजकल सेट पर छह वैनिटी वैन की डिमांड करते हैं.

नए एक्टर्स को लेकर क्यों चिंता में हैं संजय गुप्ता?

साइरस ब्रोचा के पॉडकास्ट में संजय गुप्ता का कहना है कि पहले के टाइम में एक्टर्स के पास सिर्फ एक मेकअप मैन और एक स्पॉट बॉय होता था. लेकिन आजकल हर एक्टर अपने साथ करीब 10 लोगों को रखता है, जिसके लिए वो सेट पर छह वैनिटी वैन अलग-अलग कारणों के चलते प्रोड्यूसर्स से डिमांड करते हैं.

संजय गुप्ता ने कहा, 'पहली वैनिटी एक्टर की पर्सनल होती है जिसमें वो सभी बैठे होते हैं. इसके बाद दूसरी वैन मेकअप और बालों के लिए होती है. तीसरी वैन में सर बैठकर मीटिंग्स करते हैं और चौथी वैन में उनका जिम होता है जिसमें एक पर्सनल ट्रेनर, ड्राइवर और बाकी लोग भी मौजूद रहते हैं. पांचवीं वैन खाने की होती है जिसमें लाइव किचन होता है और शेफ एक्टर के लिए नाप-तोलकर खाना बना रहा है. आखिरी वैन एक्टर्स को अपने लोगों के लिए चाहिए होती है.'

अमिताभ बच्चन की तारीफ में क्या बोले संजय गुप्ता?

संजय गुप्ता आगे कहते हैं कि नए एक्टर्स के अलावा बड़े स्टार्स के साथ ये आंकड़ा 11 वैनिटी वैन तक भी पहुंच जाता है. लेकिन अमिताभ बच्चन उनमें से हैं जो अपने साथ आने वाले स्टाफ का खर्च खुद देखते हैं. वो प्रोड्यूसर्स पर बोझ नहीं डलने देते. डायरेक्टर ने कहा, 'मिस्टर बच्चन कभी आपको अपने स्टाफ का खर्च उठाने नहीं देते. उनके साथ कुछ नहीं है. ना ही हर रोज का पैसा, ना आने-जाने का खर्च. वो कहते हैं कि ये मेरा स्टाफ है, ना कि प्रोड्यूसर को इन्हें पैसा देने की जरूरत है.'

'उनका मेकअप मैन, हेयरस्टाइलिस्ट, ड्राइवर, उनका आदमी, सभी का पैसा वही देते हैं. लेकिन आजकल एक एक्टर की टीम जो पहले 2-3 लोगों की होती थी, वो अब 30 लोगों की हो चुकी है.' बता दें कि संजय गुप्ता बॉलीवुड की कई मसाला एंटरटेनिंग फिल्में जैसे 'कांटे', 'काबिल', 'शूटआउट एट वडाला' बना चुके हैं. वो इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों के साथ काम भी कर चुके हैं.

