शोएब मलिक से हुआ तलाक, सिंगल मां होना सानिया मिर्जा के लिए मुश्किल, छलका दर्द

फराह खान ने हमेशा ही अपने पिता और फिल्ममेकर कमरान खान की फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होने के बाद परिवार की आर्थिक तंगी के बारे में बात की है. इस वाकये ने फराह के परिवार को अचानक गरीबी में धकेल दिया था. अपनी दोस्त और पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के साथ उनके यूट्यूब शो 'सर्विंग इट अप विद सानिया' पर फराह खान ने एक बार फिर खुलकर बातचीत की. फराह ने बताया कि उनके पिता की आर्थिक तंगी ने उन्हें शराब की लत लगा दी थी. उन सालों ने फराह के बचपन को गहराई से प्रभावित किया.

गरीबी के दिनों को फराह खान ने किया याद

फराह ने याद किया, 'मैं 5-6 साल की थी और तब तक मैं बहुत लाड़-प्यार वाली बच्ची थी. लेकिन सालों तक उसके परिणाम देखे. मैं इंडस्ट्री को दोष नहीं देती, क्योंकि हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है. अगर आप फेल हो जाते हैं, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे. जब लोग कहते हैं कि बॉलीवुड बहुत टफ है, नहीं, जिंदगी ही टफ है.'

अपने पिता की शराब की लत के बारे में बात करते हुए फराह खान ने कहा, 'सक्सेस बिकती है. आपको यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि आप फेलियर या सक्सेस से प्रभावित न हों. बाद में मैं समझी कि मेरे पापा ने शराब क्यों शुरू की. उस समय बच्ची होने के नाते मैं ट्रॉमा में चली जाती थी. तब आप अपने दोस्तों को घर नहीं ला सकते.'

फराह ने बताया कि उनके पिता को कर्ज चुकाने के लिए परिवार की संपत्ति बेचनी पड़ी थी. उन्होंने कहा, 'यह अनिश्चित था. हमारे पास पूरा फ्लोर था और फिर हम फ्लैट बेचने लगे. अंत में हम एक हॉल और एक बेडरूम तक आ गए थे. हम 5 बेडरूम से एक हॉल और एक कमरे तक पहुंच गए थे.

उन्होंने आगे कहा कि उनके घर में बचा हुआ एकमात्र हॉल दोपहर में ताश खेलने वालों को किराए पर दिया जाता था. वे जो थोड़ी रकम देते थे, उससे परिवार को रोज का किराना सामान खरीदने में मदद मिलती थी. फराह ने कहा, 'वे लोग हमें हर दिन 35 रुपये देते थे. उससे हम अगले दिन के लिए दूध और सब्जियां खरीद लेते थे. लेकिन जब वे खेलने नहीं आते थे, तो हमारे पास अगले दिन दूध खरीदने के पैसे नहीं होते थे.'

अपने पिता की शराब की लड़ाई को याद करते हुए फराह ने कहा कि शराब की महक आज भी उनके बचपन की दर्दनाक यादें ताजा कर देती है. वो बोलीं, 'मेरे पापा बहुत प्यारे थे. लेकिन उन्हें उस हालत में देखना... मैं कहीं जाती हूं तो शराब की महक आती है. मुझे वह महक बहुत अच्छे से पता है. यह मेरे लिए बचपन की याद ट्रिगर करती है. मैं कॉलेज में शाम 6:30 बजे तक रुकती थी ताकि घर न आना पड़े. हम अपने दोस्तों को घर नहीं बुला सकते थे या स्कूल में यह नहीं कह सकते थे कि मेरे माता-पिता अलग हो गए हैं, क्योंकि यह उस समय बहुत बड़ा टैबू था.'

सानिया के लिए मुश्किल था बेटे को पालना

ये बातचीत तब इमोशनल हो गई जब सानिया मिर्जा ने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से तलाक के बाद सिंगल मदर के रूप में अपनी चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की. सानिया की सहनशक्ति की तारीफ करते हुए फराह ने कहा, 'तुम अब सिंगल मदर हो. सिंगल मदर होने से ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है. यह बहुत-बहुत मुश्किल है. हम सबकी अपनी यात्राएं होती हैं. हमें चुनना पड़ता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है.'

सानिया ने स्वीकार किया कि मां बनना, काम और पढ़ाई को बैलेंस करना उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है. एक खास मुश्किल दिन को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं कैमरे पर इसका जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन एक पल ऐसा था जो सबसे खराब पलों में से एक था, जब तुम मेरे सेट पर आईं और उसके बाद मुझे लाइव शो करना था. अगर तुम वहां नहीं आतीं... मैं कांप रही थी. अगर तुम नहीं आतीं तो मैं वह शो नहीं कर पाती. तुमने मुझे कहा, 'चाहे कुछ भी हो, तुम यह शो करोगी.''

उस पल को याद करते हुए फराह ने कहा, 'मैं बहुत डर गई थी. मैंने तुम्हें कभी पैनिक अटैक आते नहीं देखा था. मुझे उस दिन शूटिंग करनी थी, लेकिन मैंने सब छोड़ दिया और पजामे और चप्पल में ही वहां पहुंच गई.'

