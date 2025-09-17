उम्र 46, वजन 82 किलो, खुद को शीशे में देखकर डर जाती हैं समीरा रेड्डी, छलका दर्द

14 दिसंबर 1978 में जन्मीं समीरा रेड्डी ने हिंदी, तमिल और तेलुगू फिल्मों में खूब काम किया है. साल 2002 में समीरा ने फिल्म 'मैंने दिल तुझको दिया' से डेब्यू किया. एक दशक तक समीरा ने खूब ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. नाम कमाया, पहचान बनाई और फैन्स का अपने काम से दिल भी जीता. फिर साल 2014 में समीरा ने अक्षय वर्दे से शादी की. आज समीरा दो बच्चों की मां हैं. एक बेटा है और एक बेटी.

समीरा का इंटरव्यू हो रहा वायरल

समीरा रेड्डी भले ही काफी सालों से स्क्रीन से दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खूब एक्टिव नजर आती हैं. अक्सर ही इंटरव्यूज में मुद्दों पर अपनी राय रखती दिखती हैं. स्ट्रगल, ट्रोलिंग और पर्सनल लाइफ के साथ वेट इशूज पर भी खुलकर बात करती दिखाई देती हैं. Brut India संग बातचीत में समीरा ने रिवील किया है कि वो 82 किलो की हो गई हैं और रोज सुबह जब भी वो उठकर खुद को शीशे में देखती हैं तो मायूस हो जाती हैं. लेकिन हार नहीं मानतीं.

समीरा खुलकर अपने वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. बिना किसी फिल्टर के. समीरा ने कहा- रोज मैं अपने आत्मविश्वास पर काम कर रही हूं. मैं रोज सुबह उठती हूं, खुद से फाइट करती हूं. शीशे में खुद को देखती हैं, थाइज पर मौजूद फैट को देखती हूं. पेट के स्ट्रेच मार्क्स को देखती हूं और कहती हूं, कोई बात नहीं. मैं खुद को कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहती हूं. हर दिन मैं अपने डर से लड़ती हूं और रोज लड़ती रहूंगी.

दूसरी प्रेग्नेंसी में समीरा रहीं खुश

पर मुझे एक बात की बहुत खुशी होती है. वो ये कि सोशल मीडिया ने मेरी बॉडी पॉजिटिविटी को बढ़ावा दिया है. जब मैं प्रेग्नेंट हुई और नायरा मेरे पेट में थी तभी मैंने तय कर लिया था कि मैं वो गलतियां बिल्कुल नहीं करूंगी जो मैंने हंस की प्रेग्नेंसी के दौरान की थीं. मैं सोशल मीडिया पर पूरी पावर के साथ आई. प्रेग्नेंसी शूट्स डाले.

मैंने सोच लिया था कि मैं सबको सोशल मीडिया के जरिए जवाब दूंगी. अगर किसी को मेरी उम्र से तकलीफ हुई तो कहूंगी कि देखो मैं इतने साल की हूं. तुम्हें मेरे वजन से दिक्कत है. तो मैं बता दूं कि मेरा वजन 82 किलो है. अगर आपको मेरे स्ट्रेच मार्क्स से दिक्कत है तो देख लो. मैं स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर अपने उन स्ट्रेच मार्क्स को फ्लॉन्ट करती हूं. मेरे सफेद बाल है, तो देख लो ये भी. मैं सोशल मीडिया पर वो कुछ भी नहीं दिखाऊंगी जो है नहीं, क्योंकि बाद में मैं खुद में गिल्टी महसूस नहीं करना चाहती.

खूब ट्रोल हुई थीं समीरा

मुझे याद है साल 2019 जब मुझे काफी लोगों ने ट्रोल किया था. मेरे लिए वो साल आसान बिल्कुल नहीं था. लोग मुझे कह रहे थे कि अरे, ये इतनी बूढ़ी हो गई. सफेद बाल दिख रहे हैं. आंटी, मोटी... न जाने क्या-क्या मुझे बोला. कई लोगों ने मुझे उस समय फॉलो किया, लेकिन फिर वही लोग मुझे अनफॉलो करके भाग भी गए. मेरे एक मिलियन हो गए थे, लेकिन इसमें से आधे लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया था.

मैं एक चीज को लेकर काफी क्लियर हो गई थी वो ये कि मुझे खुद की एक कम्यूनिटी बनानी है. मुझे लोग सुन रहे थे जिन्होंने मुझे फॉलो किया हुआ था. वो मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे थे. और इस चीज को लेकर मैं काफी ग्रेटफुल हूं.

