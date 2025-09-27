scorecardresearch
 

दिल्ली हाईकोर्ट से झटके के बाद समीर वानखेड़े का पहला रिएक्शन, कही ये बात

पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि की याचिका दायर की थी. जिसमें कोर्ट की तरफ से उन्हें झटका मिला था. अब समीर वानखेड़े का पहला रिएक्शन सामने आया है.

आर्यन खान के शो पर क्या बोले समीर वानखेड़े (Photo: X/@swankhede_IRS/@iamsrk)
25 सितंबर को पूर्व NCB ऑफिसर समीनर वानखेड़े ने आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' पर मानहानि का मुकदमा किया था. उनके मुताबिक इस शो ने ना केवल उनका बल्कि कानून और देश का अपमान किया है. इस मामले में बीते दिन 26 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें समीर वानखेड़े को फटकार लगाई थी. अब इस पर उनका पहला रिएक्शन सामने आया है.  

समीर वानखेड़े ने क्या कहा?
'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' सीरीज पर पूर्व NCB ऑफिसर समीनर वानखेड़े ने कहा , 'मैं इन सब पर कोई कमेंट नहीं करूंगा. मैं बस एक बात कहूंगा- सत्यमेव जयते.' अपनी बात को आगे रखते हुए वानखेड़े ने कहा, 'हमारे मुंबई क्षेत्र में खासकर उत्तरी मुंबई या पूर्वी मुंबई में नशीली दवाओं के सेवन के मुद्दे पर हमें जनता में इस बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है कि किस प्रकार के नशीले पदार्थ मौजूद हैं. इसके लिए कानूनी प्रावधान क्या हैं?'

'यहां अभिभावकों से बात करने के लिए एक शिविर आयोजित किया गया था, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहां आया और बच्चों, माताओं, धार्मिक नेताओं से बात की और अपनी पूरी क्षमता से उन्हें कानूनी प्रावधानों को समझाने की कोशिश की.'

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले की सुनवाई करते हुए जब जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने समीर वानखेड़े से पूछा कि उन्होंने इस केस को मुंबई की जगह दिल्ली में क्यों फाइल किया? इस पर समीर वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने जवाब दिया, 'इसे दिल्ली की ऑडियंस ने देखा है. ये वेब सीरीज दिल्ली में देखने के लिए पब्लिश की गई है, इसलिए इससे मेरा नाम खराब होता है.'

समीर वानखेड़े का तर्क सुन कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इंकार कर दिया. कोर्ट के मुताबिक ये मामला विचार करने लायक नहीं है. हालांकि वानखेड़े और उनके वकील को कोर्ट की तरफ से ये राहत मिली है कि वो अपने केस में बदलाव करें.  ये भी साफ करें कि ये मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है. तभी इसे दिल्ली में सुना जा सकता है. इन बदलावों के बाद ही इसपर विचार किया जाएगा. 

किस सीन को लेकर हुआ विवाद?
दरअसल द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के पहले एपिसोड में एक अधिकारी ड्रग का सेवन कर रहे लड़के को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया है.  सोशल मीडिया पर लोग उस अधिकारी की तुलना समीर वानखेड़े से कर रहे हैं. जिसमें वो बार-बार 'वॉर अगेंस्ट ड्रग्स' और 'सत्यमेव जयते' जैसे नारों का इस्तेमाल करता है. 

हालांकि शो में इस किरदार का नाम नहीं बताया गया. मगर पब्लिक उसे समीर वानखेड़े से जोड़कर देख रही है. इसके बाद ही समीर ने शाहरुख खान, रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स  पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया.

