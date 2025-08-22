बिग बॉस के सेट पर सलमान खान, ब्लैक सूट में दबंग का टशन, 24 अगस्त को आएगा 19वां सीजन

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर अपने चित-परिचित अंदाज में कलर्स टीवी के रियलिटी शो 'बिग बॉस' के साथ धमाल मचाने को तैयार हैं. इस शो से जुड़े नए अपडेट लगातार सामने आ रहे हैं. कभी सेट से जुड़ा कोई वीडियो वायरल हो रहा है तो कभी कंटेस्टेंट के नामों की लिस्ट. वहीं इन सब के बीच 'बिग बॉस 19' के सेट सलमान खान की पहली फोटो वायरल हुई है. जो इस समय वायरल है.
बता दें कि बिग बॉस शो का फैंस को हर बार की तरह इस बार भी बेसब्री से इंतजार है. इस रविवार को शो का पहला एपिसोड टेलिकास्ट किया जाएगा. जिसके लिए सलमान खान ने शूटिंग भी शुरू कर दी है. अब उनकी नई फोटो ने एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.
बिग बॉस 19 के सेट पर पहुंचे सलमान खान
बिग बॉस 19 के सेट से वायरल हो रही सलमान खान की फोटो में एक्टर अपने जाने-पहचाने अंदाज में नजर आ रह हैं. सलमान ब्लैक कलर के कोट पैंट में दिखाई दे रहे हैं. सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल है और फैंस सलमान खान के अंदाज को पंसद कर रहे हैं. वहीं सेट के मंच पर बड़ा सा शेर भी बनाया गया है, जिसने ताज पहना हुआ है.
कब से शुरू होगा बिग बॉस 19?
'बिग बॉस 19' की प्रीमियर डेट 24 अगस्त है. इस सीजन की थीम राजनीति से जुड़ी है. तो वहीं इसके कंटेस्टेंट्स की लिस्ट भी आज सभी के सामने आई है. जिसके मुताबिक अभी तक 17 कंटेस्टेंट्स को चुना जा चुका हैं.
किन कंटेस्टेंट्स के नाम हुआ फाइनल!
बता दें कि हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि टीवी एक्टर गौरव खन्ना, अशनूर कौर, शहनाज गिल, शहबाज बदेशा, अभिषेक बजाज, बशीर अली, आवेज दरबार और नगमा मिराजकर जैसे स्टार्स बिग बॉस 19 में एंट्री लेंगे. वहीं इसके अलावा कनिका सदानंद , सिंगर अमाल मलिक, नतालिया जानोस्जेक , नीलम गिरी, प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा, तान्या मित्तल का नाम भी जुड़ गया है.