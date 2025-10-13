'सिकंदर' के फ्लॉप होने का सलमान पर फोड़ा ठीकरा, डायरेक्टर मुरुगादॉस को एक्टर का जवाब

कुछ महीनों पहले सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' आई थी. ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी. सलमान के फैन्स तक को कहीं न कहीं ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी. ए आर मुरुगादॉस ने फिल्म के फ्लॉप होने पर कहा था कि सलमान की वजह से ये हुआ है. एक्टर की टीम ज्यादातर घर के अंदर ही शूटिंग करती थी, क्योंकि सलमान को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं. ऐसे में ज्यादातर वीएफएक्स पर काम हुआ.
सलमान ने यूं किया रिएक्ट
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान ने पहली बार ए आर मुरुगादॉस के स्टेटमेंट पर रिएक्ट किया. उन्होंने कहा- लोग कहते हैं कि 'सिकंदर' मेरी वजह से फ्लॉप हुई, लेकिन मैं नहीं मानता. उसका प्लॉट बहुत अच्छा था. लेकिन क्या है न कि मैं सेट पर रात को 9 बजे पहुंचता था. तो उसमें गड़बड़ हो गई.
''मेरी पसलियां टूटी थीं तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं तो उन्होंने भी ये कहा. लेकिन उनकी पिक्चर अभी रिलीज हुई है, जिसमें एक्टर 6 बजे पहुंचता था. गलत वाले ट्रैक पर मैं हूं. पहले तो 'सिकंदर' थी ए आर मुरुगादॉस और साजिद नाडियाडवाला की. उसके बाद साजिद ने पहले कल्टी ली, उसके बाद मुरुगादॉस सीधा साउथ की पिक्चर करने चले गए. पिक्चर उन्होंने रिलीज की है. 'सिकंदर' से बड़ी फिल्म Madharaasi उन्होंने बनाई है वो भी ब्लॉकबस्टर. ''
ए आर मुरुगादॉस ने कही थी ये बात
सलमान पर आरोप लगाते हुए ए आर मुरुगादॉस ने कहा था कि किसी स्टार के साथ शूटिंग करना आसान नहीं होता है. दिन के सीन भी हम लोगों को रात में शूट करने पड़ते हैं, क्योंकि एक्टर रात 8 बजे तक ही सेट पर पहुंचते हैं. हम लोग सुबह से ही शूटिंग करने के आदी होते हैं, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता था. फिल्म की शूटिंग रात 9 बजे के बाद शुरू होती थी. लगभग शूटिंग क्रोम पर शूट हुई. रात में शूट किए गए सीन में दिन की रोशनी डालकर वीएफएक्स की मदद से उन्हें बेहतर किया गया. इसके अलावा स्क्रिप्ट में भी शूटिंग के दौरान काफी बदलाव हुए.